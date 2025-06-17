Когда CO₂ проходит по камешку, он впитывает его, а затем он оказывается запертым внутри этого камешка.

С помощью модульной системы улавливания углекислого газа для кораблей Алиша Фредрикссон и Руцзя Вэнь помогают декарбонизировать морской транспорт — шаг за шагом.

Судоходная отрасль обеспечивает перевозки для более 80% мировой торговли, но она также ответственна за более 800 миллионов тонн выбросов CO₂ каждый год. И хотя новые виды топлива и конструкции судов способны наметить более экологичный курс на будущее, они мало помогают огромному флоту существующих судов, которые всё ещё находятся на воде в настоящее время.

Именно эту задачу поставили перед собой инженеры из Великобритании Алиша Фредрикссон и Руцзя Вэнь, а их революционная инновация включила их в число 10 лучших учёных мира, прошедших отбор для получения Премии молодых изобретателей 2025 года, присуждаемой Европейской патентной организацией (ЕПО).

Госпожа Фредрикссон, шведско-канадский предприниматель, организовавшая разработки в сфере климатических технологий, совместно с госпожой Вэнь, китайским инженером со специализацией в области ИИ и прикладной математики, основали стартап, в рамках которого была разработана предусматривающая возможность модернизации компактная система улавливания углерода для кораблей. В отличие от большинства промышленных систем улавливания углерода, которые требуют сложных бортовых систем хранения или резервуаров высокого давления, устройство Seabound улавливает CO₂ непосредственно из выхлопных газов судна и связывает его с сорбентом на основе извести, превращая его в твёрдые гранулы из известняка. Процесс прост, безопасен и разработан таким образом, чтобы его проведение можно было бы обеспечить на любом коммерческом грузовом судне.

«Если представить себе маленький камешек, по большей части он похож на губку для поглощения CO₂, — объясняет госпожа Фредрикссон. — Когда CO₂ проходит по камешку, он впитывает его, а затем он оказывается запертым внутри этого камешка».

Система — модульная и масштабируемая. Её можно установить в стандартные транспортные контейнеры и запитать от тепловой энергии, выделяемой выхлопными газами судна, при этом потребуется минимальное дополнительное энергопотребление. После захвата гранулы известняка могут быть транспортированы как обычный груз, что позволяет избежать необходимости в специализированной портовой инфраструктуре. Этот материал можно либо продать для использования в строительстве, либо подвергнуть дополнительной обработке для высвобождения и повторного использования CO₂, что позволяет перерабатывать известь для последующих циклов поглощения.

Госпожа Фредрикссон и госпожа Вэнь впервые встретились в университете и запустили Seabound в 2021 году. Госпожа Фредрикссон работала в сфере морского электротоплива, где она на собственном опыте столкнулась с проблемой нехватки улавливаемого CO2.₂ необходимого для производства. Опыт госпожи Вэнь в области системного проектирования помог им разработать рабочий прототип. «Изначально люди считали, что мы сошли с ума, взявшись за такое сложное задание», — говорит госпожа Вэнь. — Пока они не увидели наш прототип высотой шесть метров, который был фактически построен. Затем они начали понимать, что это реально. И это происходит».

С тех пор их система была испытана в море на коммерческом грузовом судне, где она улавливала CO₂ по данным Seabound, при эффективности 78% и выбросах серы при эффективности 90%. Технология не только соответствует экологическим требованиям, но и предлагает судовладельцам экономически эффективную альтернативу замене целых флотов — критически важное решение для отрасли.

«Устойчивое развитие означает создание мира, в котором комфортно и людям, и планете», — говорит госпожа Вэнь. — И не только в настоящее время, но и для будущих поколений».

Инновация дуэта напрямую поддерживает Цель 13 устойчивого развития ООН (Меры по борьбе с изменением климата), предлагая масштабируемый способ сокращения выбросов в одном из самых трудноуправляемых секторов.

Их инновация демонстрирует, что для очистки открытого моря не нужно ждать будущего: процесс можно запустить уже сейчас на находящихся в воде судах.