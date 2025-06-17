Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Conservation Science, предоставило первые задокументированные доказательства ущерба, наносимого якорями кораблей морскому дну Антарктиды, выявив серьезное воздействие на хрупкие морские экосистемы.

«Это первый случай, когда были задокументированы последствия стоянки кораблей на якоре и ущерб, причиненный якорными цепями в антарктических водах», — пояснил ученый, возглавлявший исследование, проведенное НПО Kolossal, занимающейся исследованием и сохранением океанов, с базой в Венисе, Калифорния. «На пострадавших участках практически отсутствует морская жизнь», — предупредили исследователи. «Деятельность в Антарктиде регулируется строгими правилами охраны природы. Однако стоянка кораблей на якоре практически не регулируется», — заявил Мэттью Малреннан, основатель Kolossal.

«Изображения показали изменения морского дна и морской жизни в местах стоянки кораблей. Субстрат морского дна имел борозды, вмятины и отложения ила из-за вытаскивания якорей», — пояснил он. «Якорная стоянка, вероятно, является наиболее игнорируемой проблемой сохранения океанов с точки зрения нарушения морского дна; это сравнимо с ущербом, наносимым донным траловым рыболовством», — заключил Малреннан.

Исследование, проведенное международной командой, сосредоточилось на таких районах, как гавань Янки, где якоря и цепи круизных судов вызвали видимые разрушения, включая уничтоженные колонии губок, эрозию морского дна и снижение биоразнообразия морской среды.

В рамках исследования было зафиксировано 62 часа подводных съемок в формате 4K в ходе 36 экспедиций, на которых видны явные следы эрозии, отложения осадков и резкий контраст между здоровыми и поврежденными зонами. Только в марте 2023 года восемь судов в гавани Янки затронули не менее 1600 метров морского дна.

Морская жизнь Антарктиды, включая губки, антарктические морские звезды и мягкие кораллы, растет медленно и может восстанавливаться более 100 лет из-за экстремальных условий региона.

Несмотря на строгие природоохранные нормы, якорная стоянка остается в значительной степени нерегулируемой. Исследователи предлагают такие решения, как постоянные швартовочные системы, выделенные зоны для якорной стоянки, системы динамического позиционирования и зоны, свободные от якорной стоянки, а также улучшенный мониторинг событий, связанных с постановкой на якорь.

В условиях роста туризма и сокращения морского льда из-за изменения климата исследование предупреждает, что без срочного регулирования эти древние экосистемы столкнутся с необратимой утратой. Согласно исследованию, зоны, где корабли становятся на якорь, демонстрируют резкое снижение биоразнообразия морской среды. Ученые установили, что в 2022–2023 годах не менее 195 судов (туристических, исследовательских, рыболовных или частных яхт) стояли на якоре на глубинах до 82,5 метра. Малреннан пояснил, что в некоторых местах ущерб затронул три гигантские вулканические губки, которые считаются самыми древними животными на планете, поскольку их возраст может достигать 15 000 лет.

Проблема ущерба морской фауне Антарктиды от якорной стоянки кораблей актуальна для Латинской Америки, поскольку такие страны, как Чили и Аргентина, являются ключевыми отправными пунктами для туристических круизов в Антарктиду и имеют территориальные интересы в регионе. Нерегулируемая деятельность судов, включая туристические и рыболовные, из этих стран может способствовать разрушению хрупких экосистем, что угрожает биоразнообразию и может привести к ужесточению международных природоохранных мер, затрагивающих экономику и туризм региона.