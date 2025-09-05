В Android появится полезная функция

На Android-смартфонах можно будет делиться звуком со вторыми наушниками.

Компания Google анонсировала появление в операционной системе (ОС) Android новых функций. На это обратило внимание издание Neowin.

В первую очередь в фирме рассказали о функции, которая поможет делиться аудиосигналом на смартфоне. Она позволит слушать музыку или смотреть фильмы на одном устройстве с двумя наушниками. Также Google разрешит создавать приватные аудиотрансляции и делиться аудио с помощью QR-кода.

Функция будет работать на основе стандарта LE Audio Auracast, который ранее использовали только для подключения слуховых аппаратов.

В Google также обновили виртуальную клавиатуру Gboard. В ней появились инструменты на основе искусственного интеллекта (ИИ) для исправления опечаток и изменения стиля письма. Функция Emoji Kitchen позволит создавать новые и объединять существующие эмодзи. Функция «Быстрая отправка», с помощью которой пользователи могут делиться файлами по беспроводной связи, будет отображать размер документа и прогресс передачи данных. Все новые опции появятся в сентябрьском обновлении для Android.