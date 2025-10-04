Baltijas balss logotype
Раскрыт способ установки Android-приложений в обход Google Play 1 175

Техно
Дата публикации: 04.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыт способ установки Android-приложений в обход Google Play
ФОТО: Unsplash

В Google рассказали, что ставить приложения на Android можно будет локально.

В корпорации Google успокоили пользователей Android относительно будущих сложностей при установке приложений. Материал опубликован в блоге компании.

В конце августа в Google рассказали, что с 2026 года каждый разработчик приложений для Android должен будет пройти верификацию. Если создатель программы откажется это сделать, то его приложение нельзя будет установить на смартфон даже в обход Google Play, через apk-файл. Инженеры IT-гиганта назвали способ установки программ на смартфон без прохождения верификации.

В компании рассказали, что авторы приложений смогут загружать свои программы через Android Studio. Это инструмент проекта Android, который позволяет устанавливать на устройства приложения для их отладки и тестирования. Подразумевается, что разработчики после того, как проверят все функции программы на тестовом смартфоне, смогут пройти верификацию в Google.

«Вы можете продолжать разрабатывать, отлаживать и тестировать свое приложение локально, развертывая его как на эмуляторах, так и на физических устройствах, как и сейчас», — заметили в Google. Однако, судя по всему, распространение приложений между другими пользователями от разработчиков без верификации окажется крайне сложным процессом.

#android
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    5-го октября

    Да у меня основные андройд устройства без гуглплея и сервисов гугла вообще. 🙄 Слишком много он начал в последнее время поднюхивать и стучать. Не только по приложениям. Но и остальному. Сливает все метаданные медиа файлов, изображений. И вообще, в последних внрсиях столько захотел прав, что как будто девайс уже мне не принадлежит, а дан на время попользоватся под надзором. Ну его нафуй. А приложения прекрасно устанавливаются и без гуглплея.

    1
    0

