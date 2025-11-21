Baltijas balss logotype
Google взломала технологию Apple 0 211

Техно
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Google взломала технологию Apple
ФОТО: Youtube

В Android-смартфонах появилась функция обмена файлами с iPhone.

Корпорация Google представила функцию Quick Share на Android, которая позволяет обмениваться файлами с пользователями iPhone. Об этом говорится в блоге разработчиков.

Функция AirDrop доступна только на устройствах Apple, она позволяет в касание обмениваться файлами по воздуху. Инженеры Google заявили, что нашли способ подключаться к AirDrop и делиться медиаконтентом и прочими документами между iOS и Android без ограничений.

Судя по всему, Google работала над новой функцией без участия Apple. Неизвестно, как производитель iPhone отреагирует фактически на взлом ее технологии. В блоге Google уточняется, что в настоящий момент кроссплатформенная функция Quick Share работает на смартфонах Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Fold.

В материале отмечается, что для получения файлов с iPhone пользователям Android-устройств нужно установить настройки видимости своего девайса на 10 минут. Все документы будут сохранены в приложении «Файлы». В ближайшее время поддержка кроссплатформенной функции Quick Share должна появиться на других Android-смартфонах.

Ранее специалисты Ookla заявили, что скорость интернета в iPhone 17 оказалась на 40 процентов выше, чем в других смартфонах Apple. Апгрейд связали с новым сопроцессором N1.

Читайте нас также:
#iphone #apple #android #смартфоны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

