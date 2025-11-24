Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей 0 417

Техно
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей

На 76-м этаже расположен бассейн с видом на океан. В отеле также есть круглосуточный современный тренажерный зал с видом на горизонт.

Самый высокий отель в мире официально открыл свои двери для туристов. Отель, под названием Ciel Dubai Marina пополнил ряды мега-небоскребов в Дубае.

Отель высотой 377 метров, имеет 82 этажа и 1004 номера и люкса, пишет Euronews. Иглообразное сооружение напичкано инновационными технологиями. На 76-м этаже расположен открытый пейзажный бассейн с видом на океан, а на вершине башни есть смотровая площадка.

Во всех номерах панорамные окна, из которых открывается вид на остров Пальма Джумейра, Дубай и Персидский залив.

Архитекторы утверждают, что проект Ciel решает "множество сложных задач, включая эффективность использования ресурсов и устойчивое развитие".

"Ciel - амбициозный проект, включающий вертикально расположенные сады по всей высоте башни. На ранних этапах проектирования вычислительный гидродинамический анализ и моделирование в аэродинамической трубе оказали существенное влияние на конструкцию и форму башнии", - написало архитектурное бюро на своем сайте.

Где поесть

Инфраструктура отеля столь же роскошна, как и сам дизайн, отметило издание. В частности, в отеле есть 8 ресторанов. В ресторане West 13 подают блюда средиземноморской кухни, а в ресторане East 14 гостям предлагается азиатский шведский стол.

Читайте нас также:
#туризм #дизайн #рестораны #архитектура #Дубай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На околоземной орбите. Иконка видео
Изображение к статье: Обломись: скроллинг в TikTok может вызвать «гниение мозга»
Изображение к статье: Народ Казахстана в прямом смысле вздрогнул. Иконка видео
Изображение к статье: Мобильные телефоны нельзя будет купить в рассрочку - ЕС вводит оценку платежеспособности

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
1
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео