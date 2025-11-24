На 76-м этаже расположен бассейн с видом на океан. В отеле также есть круглосуточный современный тренажерный зал с видом на горизонт.

Самый высокий отель в мире официально открыл свои двери для туристов. Отель, под названием Ciel Dubai Marina пополнил ряды мега-небоскребов в Дубае.

Отель высотой 377 метров, имеет 82 этажа и 1004 номера и люкса, пишет Euronews. Иглообразное сооружение напичкано инновационными технологиями. На 76-м этаже расположен открытый пейзажный бассейн с видом на океан, а на вершине башни есть смотровая площадка.

Во всех номерах панорамные окна, из которых открывается вид на остров Пальма Джумейра, Дубай и Персидский залив.

Архитекторы утверждают, что проект Ciel решает "множество сложных задач, включая эффективность использования ресурсов и устойчивое развитие".

"Ciel - амбициозный проект, включающий вертикально расположенные сады по всей высоте башни. На ранних этапах проектирования вычислительный гидродинамический анализ и моделирование в аэродинамической трубе оказали существенное влияние на конструкцию и форму башнии", - написало архитектурное бюро на своем сайте.

Где поесть

Инфраструктура отеля столь же роскошна, как и сам дизайн, отметило издание. В частности, в отеле есть 8 ресторанов. В ресторане West 13 подают блюда средиземноморской кухни, а в ресторане East 14 гостям предлагается азиатский шведский стол.