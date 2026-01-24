Baltijas balss logotype
Японские ученые выяснили: после 60 секс становится утонченней 0 210

Техно
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Можно придумать что-то интересненькое.

Можно придумать что-то интересненькое.

С возрастом меняется гормональный фон, работа сосудов и состояние слизистых.

Интерес и удовлетворённость зависят не столько от частоты, сколько от комфорта, здоровья и контакта с партнёром. Ученые разобрались, что происходит после 60 лет, как эти изменения влияют на интимную жизнь и что помогает сохранить близость.

Как меняется сексуальность

С возрастом меняется гормональный фон, работа сосудов и состояние слизистых. Эти процессы естественны и по-разному отражаются на сексуальной жизни женщин и мужчин.

У женщин

После менопаузы уровень эстрогенов снижается. Из-за этого слизистая влагалища становится тонкой и сухой, снижается её эластичность и кровоснабжение. Во время секса это может вызывать жжение, болезненность или микротрещины.

Обычно ситуацию улучшают лубриканты, вагинальные увлажняющие средства и (по показаниям) местная гормональная терапия.

Важно, что боль во время секса — не норма. Если дискомфорт сохраняется, стоит обсудить его с гинекологом.

У мужчин

После 60 лет постепенно снижается уровень тестостерона. Это может влиять на сексуальное желание и скорость возбуждения, но редко приводит к его полному исчезновению.

Чаще всего трудности с эрекцией связаны не с возрастом как таковым, а с состоянием сосудов. Атеросклероз, гипертензия и диабет ухудшают приток крови к половому члену и отражаются на качестве эрекции.

Современная медицина предлагает разные варианты помощи — от коррекции образа жизни до лекарственной терапии. Поэтому проблемы с эрекцией считают поводом обратиться к врачу, а не возрастной нормой, которую нужно принять.

Влияние хронических заболеваний

Сердечно-сосудистые болезни, артрит и хроническая боль могут косвенно влиять на интимную жизнь. Заболевания суставов ограничивают движения и делают некоторые позы неудобными.

Отдельную роль играют лекарства. Некоторые препараты от давления, депрессии и судорожных состояний снижают либидо или мешают возбуждению. В таких случаях врач может скорректировать дозу или подобрать альтернативу.

Эмоциональные факторы

На сексуальную активность в зрелом возрасте влияет не только физиология. Работа, опубликованная в журнале Psychogeriatrics (Япония), показала, что около 60% пожилых людей отдают предпочтение формам интима без акцента на половой акт и связывают удовлетворённость с чувством близости и принятия, а не с частотой контактов.

Тревога, депрессивные симптомы и хронический стресс снижают интерес к сексу в любом возрасте, но после 60 лет этот эффект может ощущаться сильнее. Изменения внешности, болезни и негативный опыт иногда подрывают уверенность в себе и мешают расслабиться.

При этом данные опросов показывают: многие люди старше 60 лет оценивают свою сексуальную жизнь как удовлетворяющую, даже если занимаются сексом реже, чем раньше. Для них большую ценность приобретают эмоциональная связь, ощущение безопасности и доверие к партнёру.

Как поддержать психологический комфорт

Открытое общение в паре снижает напряжение и помогает адаптироваться к изменениям. Разговоры о желаниях, границах и страхах уменьшают риск недопонимания и чувства вины, которое часто возникает при снижении интереса к сексу.

Если тревога, стыд или напряжение мешают интимной жизни, поддержка психолога или сексолога может улучшить ситуацию. Исследования показывают, что работа с эмоциональными факторами часто повышает удовлетворённость даже без медицинского вмешательства.

#старение #сексуальность #интим #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
