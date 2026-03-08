После ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана, в стране наступила техногенная катастрофа.

Об этом сообщает CNN, публикуя фотографии черных туч заволокших небо на Тегераном и осадков из гари. В воскресенье утром уже шел черный дождь.

"Ночью взрыв осветил небо, это было нечто, непохожее ни на что, что я когда-либо видел раньше. Это выглядело как конец света или как ад, каким я его себе представляю", - заявил изданию один из жителей Тегерана.

Иранцы публикуют видео с улиц Тегерана, где после израильских ударов горит топливо, попавшее в канализацию и дренажные каналы.

Жители Тегерана рассказывают, что город ощущает себя в апокалиптическом состоянии.

Отметим, что в Тегеране до начала войны проживало почти 9 миллионов человек. Его площадь в два с половиной раза больше площади Риги.

