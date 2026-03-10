Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что у него состоялся вдохновляющий разговор с главой РФ Владимиром Путиным о прекращении начатой Москвой войны против Украины, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Мы говорили об Украине, где просто идёт бесконечная борьба", — сообщил Трамп журналистам, добавив, что, по его мнению, разговор по этому вопросу всё же был позитивным.

После этого разговора и упоминания председателя КНР Си Цзиньпина он также заявил, что, чтобы предотвратить панику на рынке и резкий рост цен, вызванные войной Ирана, США отменят некоторые санкции, связанные с торговлей нефтью.