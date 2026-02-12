Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британский дрон перевезет по воздуху носилки с раненым 0 175

Техно
Дата публикации: 12.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Агрегат выглядит не слишком клиентоориентированным.

Агрегат выглядит не слишком клиентоориентированным.

Его ресурс - до 400 килограммов при сохранении компактных размеров и мобильности.

Разработанный Hybrid Drones Limited, аппарат HYDRA-400 представляет собой новое поколение сверхтяжелых беспилотных летательных аппаратов, использующих гибридную схему: электрические роторы для подъема и микро-реактивные турбины для тяги и дополнительного подъема.

HYDRA-400 компактный и мобильный — его можно перевозить на платформе грузовика и собрать для полета всего за несколько минут. Аппарат может работать как полностью на электричестве, так и в гибридной конфигурации с двумя, четырьмя или шестью турбинами.

Созданный небольшой командой британских инженеров, HYDRA-400 способен поднимать до 400 килограммов при сохранении компактных размеров и мобильности. Компания утверждает, что конкуренты в сегменте тяжелых дронов не могут предложить аналогичный баланс грузоподъемности, стоимости и портативности.

Недавно HYDRA-400 выполнил первый полет, в результате которого аппарат показал надежность управления и возможность перевозки носилок, что подчеркивает его потенциал для спасательных и гуманитарных операций в будущем.

Читайте нас также:
#авиация #технологии #дроны
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Lonestar Data Holdings предлагает разместить сервера на нашем естественном спутнике. Иконка видео
Изображение к статье: В скором будущем нашими аккаунтами будут управлять неутомимые помощники. Иконка видео
Изображение к статье: Простой анализ крови способен предсказать, кто умрет в течение двух лет
Изображение к статье: Как авианосцы преодолевают штормовые волны и ветер, сохраняя самолеты на борту

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео