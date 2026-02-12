Baltijas balss logotype
Одну и самых засушливых пустынь мира превратили в поглотитель углерода: как это удалось Китаю 0 1564

Техно
Дата публикации: 12.02.2026
Focus
Изображение к статье: Одну и самых засушливых пустынь мира превратили в поглотитель углерода: как это удалось Китаю
ФОТО: Wikipedia

Новое исследование показывает, что китайские ученые смогли превратить пустыню Такла-Макан в нечто особенное — из «биологической пустоты» регион превратился в эффективный поглотитель углерода.

Пустыня Такла-Макан — одна из крупнейших и самых засушливых пустынь в мире, ее площадь составляет около 337 000 квадратных километров. Пустыня окружена высокими горами, которые большую часть года блокируют доступ влажного воздуха, создавая крайне засушливые условия, слишком суровые для большинства растений на планете, пишет Фокус со ссылкой на Live Science.

И все же, несмотря на суровые условия, за последние несколько десятилетий Китай разбил лес по краям пустыни Такла-Макан и новое исследование показывает, что этот подход, вероятно, оказался весьма эффективным. Результаты анализа показывают, что масштабные экологические инженерные работы по периметру пустыни Такла-Макан превратили ее в поглотитель углерода, способный поглощать больше, чем выбрасывает.

По словам соавтора исследования, профессора планетологии в Калифорнийском технологическом институте и старшего научного сотрудника Лаборатории реактивного движения NASA Юка Юнга, они с коллегами впервые обнаружили, что вмешательство человека может эффективно усилить поглощение углерода даже в самых экстремально засушливых ландшафтах. Простыми словами, люди действительно способны превратить одно из самых засушливых мест в мире в эффективный поглотитель углерода.

Результаты исследования указывают на то, что более 95% пустыни Такла-Макан покрыто подвижными песками — в результате долгое время это место считалось "биологически пустынным". По словам ученых, пустыня разрастается с 1950-х годов, когда в Китае произошла масштабная урбанизация и расширение сельскохозяйственных угодий. Такое преобразование естественных земель создало условия для усиления песчаных бурь, которые обычно сдувают почку и откладывают вместо нее песок, вызывая деградацию земель и опустынивание.

В 1978 году Китай запустил масштабный экологический проект "Защитные лесополосы трех северных регионов", призванный замедлить расширение пустыни. Проект предусматривал посадку миллиардов деревьев по периметру пустынь Такла-Макан и Гоби к 2050 году. Известно, что на сегодня в северном Китае уже высадили более 66 миллионов деревьев, однако до сих пор ученые не знали, удалось ли проекту снизить частоту песчаных бурь.

Известно, что Китай завершил озеленение Такла-Макан в 2024 году и ученые считают, что это позволило стабилизировать песчаные дюны и увеличить лесной покров в стране с 10% от ее площади в 1949 году до более чем 25% сегодня. Теперь результаты исследования свидетельствуют о том, что разросшаяся растительность способна поглощать больше углекислого газа, чем сама же выделяет. Это указывает на то, что китайская пустыня фактически превратилась в полноценный эффективный поглотитель углерода.

Читайте нас также:
#исследования #Китай
Оставить комментарий

Видео