Имея более 1800 сотрудников в Литве, Латвии и Великобритании, Civinity является одной из крупнейших групп по обслуживанию зданий в странах Балтии.

Основатель Civinity Дейвидас Яцка — один из разработчиков экосистемы PropTech (технологий недвижимости) в странах Балтии — рассказал о будущем управления зданиями, сообщает The Baltic Times.

— Будущие дома, несомненно, станут умнее. Но будет ли это действительно означать больший комфорт для людей или лишь больший контроль и зависимость от систем и администраторов жилья?

— Думаю, главный принцип здесь очень прост: технологии должны служить людям. Если в других сферах еще можно спорить о том, дают ли технологии людям больше контроля или, наоборот, отнимают его, то в сфере зданий ответ довольно очевиден. Технологии управления зданиями создаются для того, чтобы людям не приходилось постоянно контролировать и решать сложные технические вопросы самостоятельно.

Например, если система в режиме реального времени следит за состоянием инженерных систем здания и оценивает риски, она может мгновенно реагировать — например, автоматически перекрывать подачу воды сразу после обнаружения утечки. Человек заметил бы такую проблему гораздо позже.

То же касается потребления энергии, отопления и обслуживания зданий. Дома будущего будут оптимизировать ресурсы, сокращать отходы и устранять проблемы еще до того, как жители их заметят. Людям больше не придется разбираться в сложных системах — так же, как большинству из нас сегодня не нужно понимать, как работает интернет или электросеть.

Поэтому как простые, так и сложные технологии в сфере зданий создаются не для того, чтобы отнимать у людей контроль, а чтобы помогать управлять процессами эффективнее, чем человек физически способен сделать сам.

— Возможно ли, что к 2100 году домоуправы больше не понадобятся? Их заменят ИИ-платформы, алгоритмы и роботы?

— Думаю, технологии к 2100 году возьмут на себя многие функции, однако это не означает исчезновения управляющих. Скорее, их роль кардинально изменится.

Здания — одна из самых сложных частей городской инфраструктуры, поскольку объединяют физику, инженерию, энергетику, технологии и человеческое поведение. Многие сбои будут устраняться еще до того, как люди их заметят, а роботы возьмут на себя значительную часть физической работы.

Но даже в таком мире останутся важные вопросы: кто создает и поддерживает эти системы, кто гарантирует их безопасность, кто решает нестандартные ситуации, кто общается с клиентами и кто несет ответственность, если что-то перестает работать?

— Давайте представим будущее: как будет выглядеть обычный дом в 2100 году? Станут ли такие повседневные проблемы, как перегоревшие лампочки, засорившаяся канализация или задержки с обслуживанием, пережитком прошлого, потому что ИИ и роботы будут устранять сбои еще до их появления?

— Думаю, дома в 2100 году будут гораздо больше напоминать живые системы, чем современные здания. Значительная часть инфраструктуры станет работать почти незаметно — здания будут сами следить за своим состоянием, прогнозировать неисправности и устранять определенные проблемы еще до того, как люди их заметят.

Поэтому такие проблемы, как перегоревшие лампы, утечки воды или засоры канализации, наверняка станут гораздо более редкими. Системы, вероятнее всего, смогут заранее выявлять многие подобные ситуации, автоматически заказывать ремонт или даже самостоятельно инициировать решения. Значительная часть технического обслуживания и управления средой, возможно, будет выполняться роботами.

Однако я не думаю, что появятся «идеальные» здания, в которых ничего никогда не ломается. Чем больше технологий, тем сложнее становятся сами системы. Поэтому главной задачей будущего станет не только предотвращение сбоев, но и способность управлять чрезвычайно сложной технологической инфраструктурой и гарантировать ее безопасность.