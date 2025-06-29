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Актинии пользуются тем же биологическим трюком, что и люди 0 369

В мире животных
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Актинии пользуются тем же биологическим трюком, что и люди

Актинии, хотя и выглядят как простые радиальные организмы, имеют сложное строение, напоминающее план, характерный для животных с головами и хвостами.

Исследование ученых из Венского университета показало, что морские анемоны используют механизм перемещения костных морфогенетических белков (BMP) для организации своих тел. Этот процесс также отвечает за формирование осей тела у многих животных, включая человека, что указывает на глубокую эволюционную связь между простыми и сложными организмами.

Ученые работали с Nematostella vectensis, блокируя выработку молекулы Chordin, что привело к остановке формирования второй оси тела. Вводя различные формы Chordin, эксперты обнаружили, что только свободно перемещающаяся версия восстанавливает сигнализацию BMP. Это открытие подчеркивает древность механизма и его роль в развитии плана тела у животных.

Будущие исследования могут сосредоточиться на поиске перемещения BMP в более простых организмах, чтобы понять, насколько глубоко этот механизм укоренился в истории жизни.

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