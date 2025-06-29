Цапли оказались способны летать десятки часов без перерыва

Ученые провели первое в истории GPS-отслеживание цапель в Австралии, и результаты удивили: одна из птиц совершила 38-часовой беспосадочный перелет из Австралии в Папуа-Новую Гвинею. Хотя это не рекорд среди мигрирующих птиц (черный стриж может летать до 10 месяцев без остановок), для крупных водоплавающих пернатых это достижение впечатляет.

Исследование охватывало 18 молодых цапель, включая большую белую (Ardea alba) и пернатую цаплю (Ardea plumifera). Пернатые цапли летали быстрее и преодолевали бОльшие расстояния по сравнению с большими белыми.

Эти данные важны для сохранения видов и управления водными ресурсами. Они помогают понять факторы, влияющие на численность и размножение цапель, а также определяют критические участки для управления.

Информация о миграции способствует более эффективному распределению ресурсов для защиты этих птиц.