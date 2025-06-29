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Улитки и слизни: дело не только в раковине 0 512

В мире животных
Дата публикации: 29.06.2025
BB.LV
Улитки и слизни: дело не только в раковине

Слизни и улитки — это брюхоногие моллюски, которые имеют много общего, но главное различие заключается в наличии раковины.

Улитки обладают крупной внешней раковиной, в которую могут втягиваться, что обеспечивает им защиту и сохранение влаги. Слизни же, как правило, имеют редуцированную или отсутствующую раковину, что дает им преимущество в гибкости и способности пробираться в узкие укрытия.

Оба вида питаются органическими веществами и могут причинять вред растениям в садах.

Слизни часто становятся более проблемными вредителями, так как отсутствие раковины позволяет им быть активнее в условиях, насыщенных хищниками. Естественными врагами слизней и улиток являются пернатые, жабы и другие хищники.

Разнообразие этих моллюсков велико: встречаются создания от небольших слизней до крупных улиток с раковинами диаметром более 30 см, что демонстрирует их адаптацию к различным условиям жизни.

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