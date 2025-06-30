Японцы создали умный ошейник, который способен определять стресс у кошек

Японцы представили инновационный ошейник для кошек, который анализирует уровень стресса животного. Устройство использует искусственный интеллект для оценки состояния питомца по его повседневному поведению, сообщает 4PDA.

Ошейник оснащен комплексом датчиков, отслеживающих основные показатели жизнедеятельности кошки: частоту дыхания, режим питания, продолжительность сна и активность. В течение первых двух недель система адаптируется к индивидуальным особенностям животного, создавая персональный профиль поведения, уточняется в сообщении.

Алгоритм анализирует более 10 млрд поведенческих критериев на основе данных 46 тыс. кошек. Если проявляются отклонения от нормы, то владелец получает уведомление на смартфон с оценкой уровня стресса по трехступенчатой шкале.

Ошейник стоит около $100 и выпускается в разных расцветках.