Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Может ли черепаха полностью спрятать голову в панцирь? 0 112

В мире животных
Дата публикации: 01.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Может ли черепаха полностью спрятать голову в панцирь?

Способность полностью прятать голову в панцирь есть не у всех черепах. Это умение зависит от строения тела и среды обитания.

Cухопутные черепахи и многие пресноводные виды делают это двумя способами: одни складывают длинную шею горизонтально, другие втягивают голову вертикально, образуя S-образный изгиб. А вот морские черепахи физически не могут спрятать голову — их обтекаемый, облегчённый панцирь не оставляет для этого места, но зато позволяет быстро плавать.

Эволюция панциря длилась около 300 миллионов лет, и изначально он служил не для защиты. Ископаемые находки показывают, что расширенные рёбра помогали древним предкам черепах, таким как Eunotosaurus, лучше копать норы. Позже у водных видов, подобных Odontochelys, сформировался крепкий нижний щит — пластрон, который, вероятно, служил балластом для ныряния или защитой от хищников снизу. Защитная функция стала основной лишь с появлением полностью сформированного панциря.

Прочный панцирь — одно из ключевых преимуществ, позволивших черепахам пережить несколько массовых вымираний на Земле. Современная способность прятать голову — это полезный побочный эффект древней эволюционной адаптации, изначально имевшей совсем другие цели.

Читайте нас также:
#природа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У медведей в спячке не образуются тромбы — новое исследование
Изображение к статье: Как долго птица может оставаться в небе? Спросим у стрижа!
Изображение к статье: Какие животные образуют пары на всю жизнь?
Изображение к статье: Зачем козам и овцам прямоугольные зрачки?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
1
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Иран пригрозил США ударами по базам в случае вмешательства в протесты
В мире
Изображение к статье: Ринкевич не верит, что до выборов будут реформы в здравоохранении
Политика
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео