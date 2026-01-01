Способность полностью прятать голову в панцирь есть не у всех черепах. Это умение зависит от строения тела и среды обитания.

Cухопутные черепахи и многие пресноводные виды делают это двумя способами: одни складывают длинную шею горизонтально, другие втягивают голову вертикально, образуя S-образный изгиб. А вот морские черепахи физически не могут спрятать голову — их обтекаемый, облегчённый панцирь не оставляет для этого места, но зато позволяет быстро плавать.

Эволюция панциря длилась около 300 миллионов лет, и изначально он служил не для защиты. Ископаемые находки показывают, что расширенные рёбра помогали древним предкам черепах, таким как Eunotosaurus, лучше копать норы. Позже у водных видов, подобных Odontochelys, сформировался крепкий нижний щит — пластрон, который, вероятно, служил балластом для ныряния или защитой от хищников снизу. Защитная функция стала основной лишь с появлением полностью сформированного панциря.

Прочный панцирь — одно из ключевых преимуществ, позволивших черепахам пережить несколько массовых вымираний на Земле. Современная способность прятать голову — это полезный побочный эффект древней эволюционной адаптации, изначально имевшей совсем другие цели.