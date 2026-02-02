Baltijas balss logotype
Панды не убивают людей, но это не значит, что они безопасны

В мире животных
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Панды не убивают людей, но это не значит, что они безопасны

Несмотря на всемирно известный имидж очаровательного и безобидного символа охраны природы, большая панда остаётся мощным диким животным, обладающим всеми природными инструментами, присущими семейству медвежьих.

Это крупные звери, масса которых может превышать 110 килограммов, а специально адаптированные для пережёвывания жёсткого бамбука челюсти обладают колоссальной силой укуса, уступающей среди медведей лишь полярным и бурым сородичам.

Хотя документально подтверждённых случаев убийства человека пандой не существует, нападения, особенно в условиях неволи, происходят и нередко приводят к серьёзным травмам. Исследование 2014 года задокументировало несколько инцидентов в Пекинском зоопарке, когда люди, оказавшиеся в вольере с пандами, получали глубокие укусы конечностей, требовавшие хирургического вмешательства и пересадки кожи.

Эти случаи наглядно показывают, что панда, будучи в целом спокойной по характеру, может стать агрессивной, если почувствует угрозу, испуг или раздражение. В дикой природе столкновения с людьми исключительно редки, поскольку панды предпочитают избегать контакта. При этом внутри своего вида они демонстрируют выраженное конкурентное поведение, сражаясь за ресурсы и партнёров.

Таким образом, хотя панда и считается одним из самых миролюбивых медведей, она остаётся сильным диким хищником, и близкий контакт с ней сопряжён с реальным риском.

