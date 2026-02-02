Эмсис считает, что в целом мы стартовали очень хорошо, а именно — вернули государство обратно в ту точку, в которой нас оккупировали. «Мы вернули собственность, законодательство и начали заново формировать свое старое государство. Не новое, а старое, уже созданное в 1918 году государство. Если говорить о приватизации, это был очень необходимый и очень тяжелый шаг. Потому что у нас было очень мало опыта в этой сфере — но у кого он тогда был?» Сейчас, оглядываясь назад, Индулис Эмсис признает, что мы многое упустили. «Мы могли быстрее привлечь иностранный капитал в крупные латвийские предприятия.

Нужно было быть смелее, но мы тогда как будто боялись, думали, что справимся сами. Поэтому крупные предприятия — VEF и другие — пошли ко дну».

Эмсис, впрочем, рассуждает, что с позиции министра окружающей среды это на самом деле была хорошая работа, потому что все огромное загрязнение, созданное советской промышленностью, было ликвидировано в один момент, и неожиданно мы получили зеленую Латвию. «Это был экологический, а не экономический успех. Хотя были и определенные экономические выгоды, потому что потом нам платили за то, что мы такие зеленые. Сейчас этого уже нет. Так что не было худа без добра». Подводя итог, Эмсис подчеркивает, что ошибки были, но они были объективными — во многом потому, что мы слишком мало использовали международную помощь.

Говоря о том, не был ли капитализм в Латвии введен слишком стремительно и жестко, Индулис Эмсис говорит — шоковая терапия была необходима, какой бы болезненной она ни была. «Нужно помнить, что при переходе от социализма к капитализму ни у кого не было никакого опыта, к тому же ситуация требовала быстрых действий». Эмсис всегда уважал в политике смелые действия, даже если они приводят к ошибкам, а не чахлое бездействие.

«Тогда был важен лозунг — меньше государства. Прочь от левой социалистической мысли. Что, кстати, актуально и сегодня».

На вопрос, можно ли было тогда действовать быстрее в языковой сфере, Индулис Эмсис отвечает — вряд ли. «Начиная уже с баррикад, мы не имели права создавать никакого антагонистического разделения. Нужно было думать о внутренней безопасности, а безопасность означает компромисс. Сегодня мы часто об этом забываем».

В то время, когда Индулис Эмсис был премьер-министром, Латвия была «балтийским тигром». «Мы были очевидно впереди и Литвы, и Эстонии, не говоря уже о Польше. Проблемы начались позже, когда нас в определенной степени захватила левая политика, когда началась чрезмерная осторожная тактика — лишь бы не ошибиться и избежать так называемой олигархической заразы. Критический момент, когда это началось, был роспуск Сейма. Затлерс распустил очень качественный, работоспособный и знающий Сейм». Индулис Эмсис считает, что это было «тотально ошибочное» действие.