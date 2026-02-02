Baltijas balss logotype
Мы были «балтийским тигром», но потом испугались: экс-премьер Латвии 5 1560

Наша Латвия
Дата публикации: 02.02.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Мы были «балтийским тигром», но потом испугались: экс-премьер Латвии

Индулис Эмсис, один из ключевых политиков первых десятилетий независимости, оглядывается на пройденный путь Латвии — от смелых реформ и «балтийского тигра» до сегодняшних вызовов, призывая вернуться к частным инициативам и уменьшению роли государства.

Эмсис считает, что в целом мы стартовали очень хорошо, а именно — вернули государство обратно в ту точку, в которой нас оккупировали. «Мы вернули собственность, законодательство и начали заново формировать свое старое государство. Не новое, а старое, уже созданное в 1918 году государство. Если говорить о приватизации, это был очень необходимый и очень тяжелый шаг. Потому что у нас было очень мало опыта в этой сфере — но у кого он тогда был?» Сейчас, оглядываясь назад, Индулис Эмсис признает, что мы многое упустили. «Мы могли быстрее привлечь иностранный капитал в крупные латвийские предприятия.

Нужно было быть смелее, но мы тогда как будто боялись, думали, что справимся сами. Поэтому крупные предприятия — VEF и другие — пошли ко дну».

Эмсис, впрочем, рассуждает, что с позиции министра окружающей среды это на самом деле была хорошая работа, потому что все огромное загрязнение, созданное советской промышленностью, было ликвидировано в один момент, и неожиданно мы получили зеленую Латвию. «Это был экологический, а не экономический успех. Хотя были и определенные экономические выгоды, потому что потом нам платили за то, что мы такие зеленые. Сейчас этого уже нет. Так что не было худа без добра». Подводя итог, Эмсис подчеркивает, что ошибки были, но они были объективными — во многом потому, что мы слишком мало использовали международную помощь.

Говоря о том, не был ли капитализм в Латвии введен слишком стремительно и жестко, Индулис Эмсис говорит — шоковая терапия была необходима, какой бы болезненной она ни была. «Нужно помнить, что при переходе от социализма к капитализму ни у кого не было никакого опыта, к тому же ситуация требовала быстрых действий». Эмсис всегда уважал в политике смелые действия, даже если они приводят к ошибкам, а не чахлое бездействие.

«Тогда был важен лозунг — меньше государства. Прочь от левой социалистической мысли. Что, кстати, актуально и сегодня».

На вопрос, можно ли было тогда действовать быстрее в языковой сфере, Индулис Эмсис отвечает — вряд ли. «Начиная уже с баррикад, мы не имели права создавать никакого антагонистического разделения. Нужно было думать о внутренней безопасности, а безопасность означает компромисс. Сегодня мы часто об этом забываем».

В то время, когда Индулис Эмсис был премьер-министром, Латвия была «балтийским тигром». «Мы были очевидно впереди и Литвы, и Эстонии, не говоря уже о Польше. Проблемы начались позже, когда нас в определенной степени захватила левая политика, когда началась чрезмерная осторожная тактика — лишь бы не ошибиться и избежать так называемой олигархической заразы. Критический момент, когда это началось, был роспуск Сейма. Затлерс распустил очень качественный, работоспособный и знающий Сейм». Индулис Эмсис считает, что это было «тотально ошибочное» действие.

#экология #безопасность #приватизация #экономика #политика
Оставить комментарий

(5)
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    2-го февраля

    Хорошие мысли должны появляться вовремя, как и им последующие хорошие дела, несомненно. Как русские говорят: после драки кулаками не машут! Получилось как получилось, что есть то есть. С этим теперь жить, на руинах VEFa и RAFa. В нынешней зелёной Латвии. Не выискивая врагов в общем доме и не портя жизнь враждой с соседями. Какие б они не были — никуда не денутся, cменить их на Таиланд с Лаосом не получится, Латвия в Индокитай не переместится!

    8
    1
  • bt
    bory tschist
    2-го февраля

    ... ну, а кто виноват, что – помимо обосновавшейся советской срани – в странax Балтии (в основном – в Латвии) после 1991-го годa запустили ещё – тысячи и десятки тысяч им подобным "строителям коммунизма", продавших свою российскую родину и сегодня – готовых продать с потрохами Латвию и всю Балтию своей деградированной и воинствующей ... !?

    1
    15
  • Е
    Ехидный
    2-го февраля

    про тигра это он загнул - облезлой кошкой , это да !!!!

    36
    1
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Нам платили за зелёную Латвию... Вот и все,что надо знать о ,,борцах,,на баррикадах...😈👽

    31
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    2-го февраля

    "Мы были «балтийским тигром», но потом испугались. Эх, а какой хороший сон снился!"...

    38
    1
Читать все комментарии

Видео