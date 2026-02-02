Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп грозит судом ведущему церемонии «Грэмми» за комментарий об Эпштейне 1 327

В мире
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп грозит судом ведущему церемонии «Грэмми» за комментарий об Эпштейне
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил судебным иском против ведущего церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми» Тревора Ноа за его шутку о Трампе и осуждённом сексуальном преступнике Джеффри Эпштейне, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Поздравляя Билли Айлиш с получением премии «Грэмми» в номинации «Песня года» за композицию Wildflower, Ноа упомянул Трампа и Эпштейна.

«Эту "Грэмми" хочет получить каждый артист — почти так же сильно, как Трамп хочет Гренландию», – пошутил он, намекая на высказывания Трампа о желании аннексировать эту автономную арктическую территорию.

Затем Ноа добавил: «И это логично, ведь после того как Эпштейн исчез, ему нужна новая островная резиденция, где он мог бы отдыхать вместе с Биллом Клинтоном».

Эти слова вызвали резкую реакцию Трампа, который на своей платформе Truth Social написал, что «премия "Грэмми" — худшее, что можно смотреть», а затем переключился на критику в адрес Ноа.

«Я не могу говорить за Билла, но я никогда не был на острове Эпштейна, даже рядом, и до этого ложного и клеветнического заявления меня никогда в этом не обвиняли — даже фейковые СМИ», — написал Трамп.

Он назвал Ноа «абсолютным неудачником», которому «пора разобраться с фактами».

«Я направлю своих адвокатов, чтобы засудить этого бедного, жалкого, бездарного пародиста ведущего вечера. Готовься, Ноа, будет весело!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Минюст США в пятницу опубликовал ещё не менее трёх миллионов страниц материалов по делу Эпштейна. Также были обнародованы более 2000 видеозаписей и 180 000 изображений.

Среди фигурирующих в новых материалах дела упоминаются Дональд Трамп, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, британский миллиардер Ричард Брэнсон и бывший принц Великобритании Эндрю.

Джеффри Эпштейн был обвинён в сексуальной эксплуатации десятков несовершеннолетних девушек и торговле людьми с целью сексуального использования. Он покончил с собой в федеральном изоляторе Нью-Йорка в августе 2019 года, не дождавшись суда. Это произошло на следующий день после обнародования документов, проливавших свет на его деятельность по организации сети сексуальных услуг в 2002–2005 годах.

Под давлением республиканцев Трамп в ноябре прошлого года подписал закон, обязывающий Минюст в течение 30 дней опубликовать большую часть материалов, связанных с Эпштейном.

Министерство, пропустив установленный срок — 19 декабря, позже сообщило, что задействовало сотни юристов для пересмотра документов с целью редактирования данных, позволяющих идентифицировать жертв сексуального насилия и не повредить текущим расследованиям.

Сейчас объём проверяемых материалов возрос до примерно шести миллионов страниц, включая копии, указал Минюст.

Накануне Рождества министерство уже опубликовало тысячи документов, в том числе фотографии, расшифровки допросов, журналы звонков и другие материалы. Многие из них ранее уже были обнародованы или представлены в сильно отредактированном виде.

Читайте нас также:
#Дональд Трамп #Билл Гейтс #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    2-го февраля

    Что говорят в США Файлы Эпштейна -это темная сторона еврейской власти... То то Иудей Трамп так возбуждается,когда слышит это 😈🔯👽

    1
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинцы склоняются к немыслимому варианту ради мира - NYT
Изображение к статье: В Абу-Даби завершился первый день переговоров по Украине
Изображение к статье: Россияне нанесли удар по рынку в Дружковке: много погибших и раненых
Изображение к статье: Евросоюз спасет только превращение... в федерацию!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт
Изображение к статье: Уровень воды в Балтийском море — один из самых низких за всю историю наблюдений
Наша Латвия
Изображение к статье: Поворачивай обратно! Ринкевич пытается войти в историю как жесткий контролер Сейма Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Украине, возможно, придётся идти на уступки в мирных переговорах - Пуданc
В мире
Изображение к статье: Может само пройдет? Новая реформа Минздрава Латвии: больницы есть, а врачей в них нет Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Что за чудо-зелье вы оба приняли?» Пугачева и Галкин свели фанатов с ума новым фото
Люблю!
Изображение к статье: Италия пресекла кибератаки России на зимние Олимпийские игры
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео