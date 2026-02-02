Baltijas balss logotype
Сомбра: служебная собака, за голову которой обещали 7000 долларов 0 393

В мире животных
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сомбра: служебная собака, за голову которой обещали 7000 долларов

Немецкие овчарки, выведенные в конце XIX века, хотя и уступают по остроте нюха некоторым другим породам, остаются одними из самых востребованных полицейских собак в мире благодаря уникальному сочетанию интеллекта, обучаемости и универсальности. Их способность быстро осваивать сложные задачи делает их идеальными кандидатами для строгой служебной подготовки.

Однако одна такая овчарка по кличке Сомбра из Колумбии выделилась даже на этом фоне. По словам кинологов, её обоняние значительно превосходило возможности других служебных собак. За годы работы Сомбра помогла обнаружить многие тонны наркотических веществ и участвовала в сотнях арестов, нанеся серьёзный удар по операциям преступных картелей.

Эффективность собаки оказалась настолько высокой, что крупнейший наркокартель страны — клан дель Гольфо — назначил за её голову награду в 7000 долларов. Это редкий случай, когда прямая угроза со стороны криминальных структур была адресована животному.

В целях безопасности Сомбру перевели из международного аэропорта Эль-Дорадо в Боготе на другие объекты под усиленной охраной. После долгой и выдающейся карьеры ей была обеспечена спокойная пенсия.

#безопасность #собаки #Колумбия #наркотики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
