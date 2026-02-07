Мы, вероятно, никогда не узнаем с абсолютной уверенностью, видят ли собаки сны в том же смысле, в каком видим их мы — они не могут рассказать о своих ночных переживаниях или пройти сеанс анализа сновидений. Тем не менее учёные располагают косвенными доказательствами, позволяющими предположить, что собаки действительно способны видеть сны.

Ключ к разгадке — в активности мозга во время сна. Стадия, когда мозг наиболее активен и склонен к формированию сновидений, называется фазой быстрого сна (REM — от англ. rapid eye movement). Не все живые организмы вступают в эту фазу, но большинство млекопитающих — в том числе собаки — проходят её регулярно. Более того, исследования показали, что мозговые волны у собак в фазе REM во многом напоминают те, что фиксируются у человека в моменты ярких сновидений.

Поскольку собаки демонстрируют схожую с нами структуру сна и реакцию мозга, логично предположить, что они тоже переживают сновидения — возможно, вспоминая события прошедшего дня, прогулки, игры или встречи с другими животными и людьми.

Об этом также свидетельствуют и телесные реакции спящих собак: виляние хвостом, подёргивания лап, морды и ушей, а также издаваемые звуки — лай, рычание, хныканье, поскуливание. Иногда кажется, что они бегут во сне или переживают яркие эмоции. Что именно они «видят» — остаётся загадкой. И, возможно, останется ею до тех пор, пока кто-нибудь не научит собаку рассказывать о своих снах.