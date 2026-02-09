Железа на его плече выделяет маслянистый секрет, который, смешиваясь со слюной, превращается в сильнодействующий яд, вводимый через специализированные бороздки на клыках.

Этот токсин используется не только против хищников, но и во внутривидовой конкуренции, что является крайне редким явлением в животном мире. Укус лори, способный пробить кость, вызывает мучительную боль, оставляет долго незаживающие раны и может привести к опасному для жизни анафилактическому шоку.

Несмотря на очаровательную внешность, из-за которой медленные лори часто становятся жертвами незаконной торговли экзотическими животными, они остаются опасными дикими хищниками. Их содержание в неволе не только незаконно, но и смертельно опасно, что подтверждается документально зафиксированными случаями тяжёлых аллергических реакций у владельцев.