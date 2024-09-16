Der Spiegel пишет про кровавую ванну для Путина и разрешение шаманов на ядерный удар

Путин ездил в Монголию к шаманам, чтобы получить одобрение на применение ядерного оружия.

Как пишет со ссылкой на источники российский оппозиционный журналист Михаил Зыгарь в статье для немецкой Der Spiegel, такие слухи сейчас ходят в Москве.

Говорят, без согласия шаманов Путин не решался принять решение по «ядерке», потому что боялся прогневить духов, но теперь "вернулся из Монголии довольный".

При этом Зыгарь уточняет, что никто из его источников не смог подтвердить достоверность этих слухов.

«Эта версия звучит как большая фантазия. Ни один из моих источников не может её подтвердить. Однако встреча с монгольскими шаманами вроде бы имела место быть», - пишет Зыгарь.

Перед Монголией он был в Туве. Эти два региона считаются «родиной самых могущественных шаманов мира». В Туву Путин часто ездит, а в Монголии был трижды за последние 10 лет.

Как пишет Зыгарь, первым свел Путина с шаманами тувинец Шойгу, они вместе туда ездили. Говорят, однажды Шойгу предложил Путину принять ванну из крови молодых оленьих рогов, чтобы омолодиться. Откуда в рогах кровь? Der Spiegel не уточняет.

Ходят слухи, что Путин консультировался с различными мистиками перед вторжением в Украину и все они уверяли его в военной победе.

При этом часто новообращенные шаманы имеют тесные связи с властями, поэтому могут говорить то, что хотят услышать чиновники. А на одном из мероприятий для Путина сотрудники его администрации заменили шаманов, которые им показались "слишком молодыми и недостаточно респектабельными", на актеров, которые хорошо знали ритуал.

"Церемония прошла зрелищно, все остались довольны", - пишет издание.

Кроме шаманских ритуалов, по данным Der Spiegel, Путин увлекается и православной мистикой. Источники говорят, что Путин много времени проводит с так называемыми старцами Валаамского монастыря в Карелии.