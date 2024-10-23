Австрия вызвала посла КНДР из-за данных о северокорейских войсках в РФ

Посла КДНР вызвали в Министерство иностранных дел Австрии на фоне сообщений о том, что северокорейские войска сейчас находятся в России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление австрийского МИД.

В ведомстве отметили, что посла вызвали, чтобы "выразить серьезную озабоченность" в связи с сообщениями о присутствии оружия и войск КНДР в России.

"Эта военная поддержка в войне против Украины является вопиющим нарушением международного права и подрывает безопасность в Европе и на Корейском полуострове", – говорится в заявлении.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств того, что войска Северной Кореи находятся в России, но что они там делают – пока неизвестно.

В Еврокомиссии заявили, что если сообщения о переброске солдат КНДР в Россию для участия в войне против Украины подтвердятся, то это станет новым свидетельством незаинтересованности РФ в мире.

Также МИД Германии вызвал временного поверенного в делах Северной Кореи на фоне сообщений о привлечении войск КНДР в войну РФ против Украины.