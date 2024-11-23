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Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом 1

В мире
Дата публикации: 23.11.2024
BB.LV
Bloomberg: Европа столкнулась с новым энергетическим кризисом

С наступлением зимы хранилища опустошаются быстрее обычного, а цены на газ подскочили.

Быстрое истощение запасов газа и надвигающиеся перебои с поставками из Москвы создают предпосылки для нового энергетического кризиса в Европе. Война в Украине способствовала росту цен на газ в этом году примерно на 45%.

Издание Bloomberg пишет, что хотя уровень цен все еще ниже рекордных показателей 2022 года, но он достаточно высок, чтобы усугубить кризис для домохозяйств и усилить конкурентное давление на производителей, которые и так испытывают трудности.

Газовые хранилища являются спасательным кругом в самые холодные периоды, но в этом году запасы быстро сокращаются после того, как морозы увеличили спрос на отопление, а засуха вынудила использовать больше газа для производства электроэнергии.

"У нас все еще есть проблемы с поставками газа", - сказал Маркус Креббер, главный исполнительный директор RWE AG. "Если мы действительно хотим быть независимыми от российского газа, нам нужно больше импортных мощностей, и мы, вероятно, снова увидим это этой зимой, потому что газовые хранилища опустошаются довольно быстро, поскольку начало зимы будет холодным".

Хотя Евросоюз и сократил зависимость от России, потеря одного из последних маршрутов поставки газа окажет еще большее давление на газовый рынок и приведет к резкому росту мировых цен. Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину в конце года.

Еще одним необычным признаком давления на систему является то, что цены на лето, когда газ должен быть дешевым, дороже, чем на следующую зиму. Это говорит о том, что стоимость энергии будет оставаться более высокой в течение длительного времени, и чем ниже будет уровень запасов в хранилищах зимой, тем сложнее будет пополнять резервы.

"Это напоминает сценарий 2022 года, когда ЕС покупал газ по любой цене", - говорит Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик компании Global Risk Management. "В следующем году это тоже может произойти".

Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства, бьет тревогу. Он предупредил, что Европе нужны достаточные запасы на конец зимы, если транзит российского топлива через Украину прекратится 1 января 2025 года.

"И снова больше всего пострадают энергоемкие страны, во главе с Германией, что нанесет ущерб экономике, которая и так уже испытывает проблемы в автомобильном, химическом и машиностроительном секторах", - сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank AS.

#евросоюз #газ
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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    23-го ноября

    "Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину в конце года" - всё таки через два года решили взорвать газораспределительную станцию в г. Судже Курской области? Минус 40 млн куб. м газ в сутки из РФ?

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