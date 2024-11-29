Грузинская полиция с помощью спецсредств, в том числе водометов, оттеснила протестующих от здания парламента в Тбилиси. Очередная масштабная акция началась после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года, пишет ВВС .

В Тбилиси протестующие собрались сразу в нескольких местах, в том числе у офиса правящей партии «Грузинская мечта» и перед парламентом на проспекте Руставели.

В акции приняли участие тысячи людей. Вечером полиция и спецназ начали разгонять протестующих, применяя слезоточивый газ и водометы, а также задерживая участников акции.

В МВД Грузии заявили, что «манифестация у здания парламента превысила нормы, установленные законом».

«Участники манифестации физически противостояли и словесно оскорбляли сотрудников правоохранительных органов. […] В их сторону были брошены различные предметы, в результате чего пострадали трое сотрудников МВД. Двое из них были доставлены в медицинское учреждение. […] Для деэскалации ситуации полицейские прибегли к установленным законом мерам и применили спецсредства», — говорится в сообщении полиции.

От действий силовиков пострадали журналисты, которые освещали события в центре Тбилиси. О пострадавших сотрудниках сообщали, в частности, издание «Публика», телекомпания «Пирвели», грузинская служба «Радио Свобода» (объявлена в России нежелательной организацией и «иноагентом») и российское агентство «РИА Новости».

«Я поддерживаю грузинские СМИ, которые подвергаются неоправданным нападениям, выполняя свою работу и непрерывно сообщая о происходящем», — написала в соцсети X президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Что сказал Кобахидзе

Заявление правящей партии «Грузинская мечта» о переносе переговоров с ЕС премьер зачитал всего через несколько часов после того, как депутаты утвердили обновленное правительство страны. Оппозиция легитимность нового парламента не признает.

В четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «часть европейских политиков и бюрократов» во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.

«Сегодня мы приняли решение до конца 2028 года не ставить в повестку дня вопрос об открытии переговоров с ЕС. Также до конца 2028 года мы отказываемся от получения любых бюджетных грантов от Евросоюза», — сказал Кобахидзе.

По его словам, в конце 2028 года Грузия будет готова с экономической точки зрения открыть переговоры о вступлении в ЕС в 2030 году. Кобахидзе добавил, что расширение Евросоюза в восточном направлении все равно не планируется, а с технической точки зрения от открытия переговоров до вступления необходимо всего полтора-два года.

«Это показывает, насколько искусственным и потому крайне оскорбительным является шантаж, который некоторые европейские политики и бюрократы ведут в отношении Грузии на тему открытия переговоров», — заявил он.

По его словам, от Грузии требуют не реформ, а шагов, которые означают «отказ от достоинства». К ним он отнес отмену закона о прозрачности неправительственных организаций (так называемый закон «об иноагентах», который оппозиция приравнивает к аналогичному, принятому в России); закона против «ЛГБТ-пропаганды», а также введения санкций в отношении России и освобождения экс-президента Михаила Саакашвили.

В Грузии, согласно опросам, около 70-80% населения поддерживает будущее страны в ЕС.

Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре прошлого года, но после принятия закона о прозрачности иностранного влияния («закона об иноагентах») представители ЕС заявляли, что процесс вступления Грузии в союз фактически остановлен.

В ЕС также заявили о снижении контактов с грузинскими властями и приостановке финансовой помощи Тбилиси из-за отката в демократии.

Зурабишвили: «Правительство объявило не мир, а войну»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, также не признающая результаты недавних парламентских выборов, провела встречи с дипломатическим корпусом и представителями оппозиции.

Она также принимала участие в демонстрациях в Тбилиси.

До этого, стоя рядом с оппозиционерами, Зурабишвили назвала заявление Кобахидзе завершением конституционного переворота.

«Сегодня завершился путь, который начался несколько месяцев назад, если не раньше, от Европы к России, — сказала Зурабишвили. — Все сомнения, которые могли быть у кого-то, что, возможно, это не так, что может быть есть другое объяснение, сегодня развеяны».

«Сегодня это нелегитимное правительство объявило не мир, а войну собственному народу, своему прошлому, своему будущем, нашему будущему, будущему нашего общества и нашей страны. На этом пути нет ни государственности Грузии, ни её независимости, ни ее будущего, кроме как в России», — заявила президент.

Большая часть западных партнеров Грузии не поздравила правящую партию с победой на выборах, призывая к расследованию нарушений, о которых говорят наблюдатели.

Незадолго до заявления Кобахидзе Европейский парламент принял очередную, но первую после парламентских выборов резолюцию, призывая к проведению новых выборов в Грузии в условиях независимой избирательной администрации и под тщательным международным надзором.

Согласно принятой резолюции, парламентские выборы в Грузии 26 октября не были свободными и справедливыми и стали очередным проявлением продолжающего отката демократии в Грузии, ответственность за который несет правящая партия.

Европарламентарии также призывают ЕС и страны Евросоюза ввести персональные санкции в отношении чиновников и политических лидеров Грузии, виновных в ущемлении демократии, нарушении избирательных стандартов и злоупотреблении государственными институтами.

В числе таких лиц среди прочих названы премьер-министр Ираклий Кобахидзе, председатель парламента Шалва Папуашвили и почетный председатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили.

На брифинге 28 ноября Кобахидзе заявил, что принятые Европейским парламентом за последние годы пять резолюций в отношении Грузии «полны лжи и оскорблений».

По его словам, недоброжелатели превратили Европарламент в орудие шантажа против Грузии, заявив, что это «огромный позор» для ЕС.

По официальным данным Центральной избирательной комиссии Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» на выборах 26 октября получила 89 из 150 мандатов в парламенте.

Результаты выборов не признала ни одна из четырех преодолевших избирательный барьер оппозиционных сил.