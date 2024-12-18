Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие в пленарной сессии парламента в Страсбурге в среду и обсудила с евродепутатами ситуацию в Грузии после октябрьских выборов.

Приветствуя Зурабишвили, президент Европарламента Роберта Метсола сказала: «Во время вашего последнего визита мы обсуждали путь Грузии в ЕС, но теперь он выглядит неровным. Многие в Грузии боятся за будущее своей страны. От имени всего парламента я хочу заверить всех грузин, которые ищут поддержки в Европе и видят свое будущее в Европе, что вы не одиноки. Мы видим вас, мы слышим вас и мы с вами. Европарламент поддержит вас и ваш путь в Европу».

Президент Зурабишвили рассказала в том числе о волне протестов, начавшейся после президентских выборов в октябре, которые завершились сомнительными результатами. «Мы как будто вернулись в 1921 год, все происходит заново, - сказала она. - Именно поэтому грузинский народ так решителен и смел. Все знают, что на карту поставлены наша свобода, наше будущее и наша независимость».

Однако она подчеркнула, что это мирное, а не революционное движение. «У нас есть только два требования - мы хотим вернуть свой голос, который был украден на выборах, и мы хотим вернуть будущее в Европе. Для этого нам нужны новые выборы».

По словам президента Зурабишвили, грузинское общество не расколото. Противостояние идет между грузинским народом и репрессивным аппаратом власти, который в последние годы все больше движется в сторону авторитаризма.

«Реакция Европы до сих пор была вялой и медленной. Вы можете и могли бы сделать гораздо больше», - сказала она. Европа и Запад должны сделать больше, чтобы поддержать грузинские продемократические силы политически, а также потребовать справедливости и освобождения политических заключенных, и более энергично поддержать проведение новых выборов, потому что происходящее в Грузии — это не только вопрос внутренней политики и политического выбора Грузии. Это также вопрос Европы и ее стратегических интересов. «Переход Грузии под контроль России повлияет на все — от безопасности в Черном море до будущего Армении. Ставки высоки».

Это был второй визит президента Зурабишвили в Европарламент, в первый раз она выступила на пленарном заседании 31 мая 2023 года.