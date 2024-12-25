Россия заявила Латвии, Литве и Эстонии досудебные претензии в связи с, как считают в соседней стране, несоблюдением конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении русскоязычного населения.

Об этом на еженедельном брифинге рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

«Мы регулярно публикуем подробный анализ проявлений русофобии в тематических докладах Министерства иностранных дел о нарушении прав российских граждан, соотечественников в зарубежных странах», – добавила она.

Захарова считает, что русофобия «вышла на какой-то новый, качественно новый уровень, в частности в Прибалтике». Официальный представитель МИДа заявила, что предпринимаются наступательные действия для привлечения к ответственности государств, которые нарушают международные обязательства в сфере ликвидации расовой дискриминации, с дальнейшим вынесением этих проблем на рассмотрение Международного суда ООН.

По словам Захаровой, речь идет о целенаправленной политике властей Латвии, которые выражаются в «запрете образования на русском языке и его вытеснении из всех сфер общественной жизни».

Напомним, суд Сатверсме признал соответствующими Конституции нормы, согласно которым обучение даже в частных школах Латвии должно проводиться на государственном языке. Суд подчеркнул, что государство должно поощрять и укреплять использование латышского языка на всех уровнях образования, а владение госязыком имеет важное значение для обеспечения прав личности и построения сплоченного общества. С другой стороны, у частных образовательных учреждений достаточно возможностей по предоставлению содержания для представителей нацменьшинств, в том числе в рамках образования по интересам, говорится в решении суда.