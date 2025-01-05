В Великобритании выявили заболевших пришедшим из Китая метапневмовирусом

В Великобритании выявили несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, вызывающим бронхит и пневмонию. По данным Mash, в основном им болеют дети и подростки до 14 лет.

Больницы в северных провинциях Китая переполнены пациентами, у которых выявили быстро передающийся от человека к человеку метапневмовирус. Большая часть пациентов — дети и подростки. При заболевании развиваются симптомы, схожие с теми, что появляются при COVID-19: боль в горле, кашель, слабость, головокружение, озноб. В основном болезнь протекает легко, но у людей со слабым иммунитетом могут развиться бронхит и пневмония.

Правительство Китая не сообщает о новых штаммах, однако на Тайване жителей активно призывают соблюдать масочный режим. В то же время вирус распространился за пределы Китая: несколько случаев заражения уже выявили в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Китае, помимо метапневмовируса, регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендовали властям и населению следовать мерам предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.