Baltijas balss logotype

В Великобритании выявили заболевших пришедшим из Китая метапневмовирусом 1

В мире
Дата публикации: 05.01.2025
BB.LV
В Великобритании выявили заболевших пришедшим из Китая метапневмовирусом
ФОТО: Global Look Press

В Великобритании выявили несколько пациентов, заболевших метапневмовирусом, вызывающим бронхит и пневмонию. По данным Mash, в основном им болеют дети и подростки до 14 лет.

Больницы в северных провинциях Китая переполнены пациентами, у которых выявили быстро передающийся от человека к человеку метапневмовирус. Большая часть пациентов — дети и подростки. При заболевании развиваются симптомы, схожие с теми, что появляются при COVID-19: боль в горле, кашель, слабость, головокружение, озноб. В основном болезнь протекает легко, но у людей со слабым иммунитетом могут развиться бронхит и пневмония.

Правительство Китая не сообщает о новых штаммах, однако на Тайване жителей активно призывают соблюдать масочный режим. В то же время вирус распространился за пределы Китая: несколько случаев заражения уже выявили в Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Китае, помимо метапневмовируса, регистрируются другие респираторные инфекции, такие как грипп А, микоплазменная пневмония и коронавирус. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендовали властям и населению следовать мерам предосторожности, включая ношение масок и регулярную дезинфекцию рук, чтобы уменьшить вероятность заражения.

0
0

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    5-го января

    Опять америкосы биооружие подкинули.

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео