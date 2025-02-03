Дональд Трамп недоволен торговым дефицитом в отношениях США и Евросоюза. Вашингтон уже ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики, что вызвало критику Брюсселя, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени ввести пошлины на импортируемые из Европейского Союза товары. "У меня нет графика, но это произойдет довольно скоро", - заявил глава Белого дома в воскресенье, 2 февраля.

Евросоюз "воспользовался нами", посетовал республиканец. По словам Трампа, торговый дефицит Соединенных Штатов в отношениях с ЕС достиг 300 миллиардов долларов (293 млрд евро). Партнер по ту сторону Атлантического океана не забирает ни автомобили, ни сельскохозяйственную продукцию США, в то время как Соединенные Штаты "забирают все", пояснил глава Белого дома.

Пошлины США на товары из Канады, Китая и Мексики

Всего лишь днем ранее Трамп ввел пошлины на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Ставка на товары из соседствующих с Соединенными Штатами Канады и Мексики составит до 25 процентов, на канадские энергоресурсы она установлена на уровне 10 процентов. Такая же - десятипроцентная - ставка действует для товаров из КНР.

Этот шаг вызвал критику не только в Оттаве, Пекине и Мехико. С осуждением позиции Вашингтона выступили ряд профсоюзов в США.

Евросоюз выразил сожаление решением Трампа и предупредил, что Брюссель намерен "решительно реагировать" на действия любого торгового партнера, который несправедливо или произвольно вводит пошлины. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) еще в январе предостерегла главу Белого дома от развязывания торговой войны с Европой, однако сигнализировала готовность к переговорам.