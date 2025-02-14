Президент США подписал меморандум о подготовке к введению "взаимных тарифов" в отношении стран, с которыми торгует Вашингтон. Учтены будут и другие "несправедливые" и "дискриминационные", по мнению Трампа, практики, пишет DW .

Глава американского государства Дональд Трамп подписал меморандум о подготовке к введению так называемых "взаимных тарифов". Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в Белом доме.

В документе приводятся примеры, в которых торговые пошлины третьих стран на ввоз определенной продукции из Соединенных Штатов выше, чем тарифы США на импорт этих же наименований из указанных государств.

В отчете за 2019 год говорится, что в 132 странах и по более чем 600 000 товарных позиций американские экспортеры сталкиваются с более высокими тарифами более чем в двух третях всех случаев.

Отсутствие взаимности является одним из источников дефицита США при торговле товарами: экспорт Соединенных Штатов на фоне более закрытых внешних торговых площадок сокращается, а импорт оказывается существенным из-за открытых рынков внутри страны, при этом обе тенденции снижают конкурентоспособность Вашингтона, говорится в меморандуме.

В 2024 году дефицит США при торговле товарами превысил 1 трлн долларов (свыше 962 млрд евро).

Трамп обрушился на Евросоюз

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп раскритиковал тот факт, что союзники США "зачастую ведут себя хуже, чем наши враги", когда речь идет о вопросах торговли. В частности, он обрушился на Европейский Союз, передало агентство AFP.

Согласно меморандуму, пересмотр торговых отношений коснется не только тарифов, но и реакции на другие "несправедливые" и "дискриминационные" практики - субсидии, регулирование деятельности американских компаний за рубежом и налоги.

Спецпошлины США на импорт стали и алюминия

Европейский Союз даст решительный ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа специальных пошлин на импорт стали и алюминия, пообещала 11 февраля в Брюсселе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы", - заявила она.

Фон дер Ляйен назвала дополнительные сборы неправомерными и наносящими ущерб Евросоюзу. "Они не останутся без ответа и приведут к решительным и соразмерным контрмерам", - подчеркнула она. По словам главы ЕК, Евросоюз будет действовать для защиты своих экономических интересов и встанет на сторону работников, компаний и потребителей в своих странах.