Baltijas balss logotype

Трамп подписал меморандум о подготовке к «взаимным тарифам» 1

В мире
Дата публикации: 14.02.2025
Deutsche Welle
x.com/POTUS

x.com/POTUS

ФОТО: twitter

Президент США подписал меморандум о подготовке к введению "взаимных тарифов" в отношении стран, с которыми торгует Вашингтон. Учтены будут и другие "несправедливые" и "дискриминационные", по мнению Трампа, практики, пишет DW.

Глава американского государства Дональд Трамп подписал меморандум о подготовке к введению так называемых "взаимных тарифов". Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в Белом доме.

В документе приводятся примеры, в которых торговые пошлины третьих стран на ввоз определенной продукции из Соединенных Штатов выше, чем тарифы США на импорт этих же наименований из указанных государств.

В отчете за 2019 год говорится, что в 132 странах и по более чем 600 000 товарных позиций американские экспортеры сталкиваются с более высокими тарифами более чем в двух третях всех случаев.

Отсутствие взаимности является одним из источников дефицита США при торговле товарами: экспорт Соединенных Штатов на фоне более закрытых внешних торговых площадок сокращается, а импорт оказывается существенным из-за открытых рынков внутри страны, при этом обе тенденции снижают конкурентоспособность Вашингтона, говорится в меморандуме.

В 2024 году дефицит США при торговле товарами превысил 1 трлн долларов (свыше 962 млрд евро).

Трамп обрушился на Евросоюз

Выступая перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома, Трамп раскритиковал тот факт, что союзники США "зачастую ведут себя хуже, чем наши враги", когда речь идет о вопросах торговли. В частности, он обрушился на Европейский Союз, передало агентство AFP.

Согласно меморандуму, пересмотр торговых отношений коснется не только тарифов, но и реакции на другие "несправедливые" и "дискриминационные" практики - субсидии, регулирование деятельности американских компаний за рубежом и налоги.

Спецпошлины США на импорт стали и алюминия

Европейский Союз даст решительный ответ на введение администрацией президента США Дональда Трампа специальных пошлин на импорт стали и алюминия, пообещала 11 февраля в Брюсселе председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы", - заявила она.

Фон дер Ляйен назвала дополнительные сборы неправомерными и наносящими ущерб Евросоюзу. "Они не останутся без ответа и приведут к решительным и соразмерным контрмерам", - подчеркнула она. По словам главы ЕК, Евросоюз будет действовать для защиты своих экономических интересов и встанет на сторону работников, компаний и потребителей в своих странах.

#сша #дональд трамп
1
1

Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го февраля

    А чего, прикольно! Сначала оставили без русских энергоресурсов, а теперь еще и поставили раком по экспорту товара. США истинные друзья Европы.

    10
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео