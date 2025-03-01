В Берлине проходит марш российской оппозиции против Путина

В Берлине на Потсдамской площади в субботу, 1 марта, проходит протестная акция, которую возглавляют представители российской оппозиции Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Шествие идет под лозунгом «Россия против Путина».

По данным журналистов DW, к началу марша собралось несколько сотен человек. Как заявил накануне Кара-Мурза, акция приурочена к трем черным февральским датам - первой годовщине убийства Алексея Навального, третьей годовщине полномасштабного вторжения в Украину и десятой годовщине убийства Бориса Немцова.

Война - не предмет торговли

Выступая перед участниками митинга, Илья Яшин заявил, в частности, что война в Украине должна закончиться соглашением, которое гарантирует Украине безопасность.

«У нас всех ощущение, что война свелась к обсуждению редкоземельных металлов, каких-то сделок, козырей в карточной игре. И от этого просто противно, потому что для меня, как и для всех здесь присутствующих, эта война - не сделка, а человеческие жизни. Это не предмет торговли, а личная трагедия. Для меня эта война - личная трагедия, потому что эта война столкнула два самых близких народа в Европе», - сказал российский оппозиционер.

Отдельную колонну в рамках акции «Россия против Путина» сформировали представители националистического «Русского добровольческого корпуса», воюющего на стороне Украины. Некоторые участники пришли с российскими триколорами, они скандировали «Россия - это мы». Сотрудники правозащитной организации «Мемориал», ликвидированной в России, возглавили отдельную колонну с лозунгом «За свободу политзаключенных».