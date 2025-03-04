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«Ключевой фактор» - Зеленский поблагодарил лидеров стран Балтии за поддержку; активно работет и МИД 0

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
«Ключевой фактор» - Зеленский поблагодарил лидеров стран Балтии за поддержку; активно работет и МИД

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеопереговоры с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, а также лидерами Латвии и Литвы, пишет Rus.ERR.

Он проинформировал их о результатах саммита в Лондоне, подчеркнув важность совместной работы над гарантиями безопасности.

«Для нас единство со всеми партнерами - ключевой фактор для скорейшего окончания войны и обеспечения надежного и долгосрочного мира», - заявил Зеленский.

Он также выразил благодарность за поддержку и новые пакеты оборонной помощи.

Лидеры Эстонии, Латвии и Литвы назвали беседу продуктивной.

Вместе с этим телефонный разговор провели и главы МИД Украины и Латвии.

«Сегодня утром провела телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, который подтвердил, что Украина хочет мира и готова к миру. Украина высоко ценит поддержку США. Россия продолжает атаковать Украину, и Украине необходимо обеспечить возможности самообороны», - написала глава МИД Латвии Байба Браже в социальных сетях.

«Содержательный обмен мнениями с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Я подчеркнул приверженность Украины достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира. Мы продолжаем работать с нашими партнерами, чтобы остановить войну России и укрепить безопасность Украины, Европы и трансатлантики», - заявил в ответ украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

#война рф и украины #визит
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