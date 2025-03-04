Власти США готовят ослабление санкций против России

Соединенные Штаты разрабатывают план возможного ослабления санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить отношения с Москвой и остановить войну на Украине. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на некие источники, знакомые с ситуацией.

Согласно этой информации, Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов составить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские представители обсудили их с российскими коллегами в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

По словам источников, санкционные ведомства сейчас готовят предложение по снятию санкций с определенных компаний и частных лиц, включая некоторых российских олигархов.

Так называемые "документы с вариантами" часто разрабатываются чиновниками, работающими над санкциями, но конкретный запрос Белого дома в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить санкции против России в рамках потенциальной сделки с Москвой.

Однако, пока неясно, что именно Вашингтон может запросить взамен любого ослабления санкций.