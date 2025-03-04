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Власти США готовят ослабление санкций против России 1

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Власти США готовят ослабление санкций против России
ФОТО: dreamstime

Соединенные Штаты разрабатывают план возможного ослабления санкций против России, поскольку президент Дональд Трамп стремится восстановить отношения с Москвой и остановить войну на Украине. Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на некие источники, знакомые с ситуацией.

Согласно этой информации, Белый дом поручил Государственному департаменту и Министерству финансов составить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы американские представители обсудили их с российскими коллегами в ближайшие дни в рамках широких переговоров администрации с Москвой по улучшению дипломатических и экономических отношений.

По словам источников, санкционные ведомства сейчас готовят предложение по снятию санкций с определенных компаний и частных лиц, включая некоторых российских олигархов.

Так называемые "документы с вариантами" часто разрабатываются чиновниками, работающими над санкциями, но конкретный запрос Белого дома в последние дни подчеркивает готовность Трампа и его советников ослабить санкции против России в рамках потенциальной сделки с Москвой.

Однако, пока неясно, что именно Вашингтон может запросить взамен любого ослабления санкций.

#санкции против россии
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го марта

    Взамен ослабления санкций Трамп попросит украинские редкоземельные металлы, Зеленский кочевряжился, видимо Путин более покладист в этом вопросе. Таким образом Трамп получит что хотел, остановит войну ( потому что без помощи США Украина долго не провоюет) и сэкономит деньги США которые иначе были бы потрачены на помощь Украине. И всё потому что Зеленский не понимает когда говорить а когда и помолчать.

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