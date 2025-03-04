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«Судьба войны в руках украинцев, а не Трампа» - профессор Даукштс 4

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
«Судьба войны в руках украинцев, а не Трампа» - профессор Даукштс

Историк и политолог Карлис Даукштс в программе TV24 «Неделя. Postscriptum, отвечая на вопрос о том, возможно ли вообще прекращение войны на Украине, заявил, что судьба войны «в руках самих украинцев, а не Трампа».

«Есть одна, так сказать, абсолютная альфа и омега — что решат сами украинцы? Все решается на поле боя. Никакие дипломатические действия не работают. По сути, вся эта внешняя политика также осуществляется на поле боя. И только потом, так сказать, «танцуем» от оценок того, что там произошло, как это произошло. Скажем, что будет с Курской областью, что произойдет», — сказал Даукштс.

«Я посмотрел программу, которая, как мне показалось, содержала очень мощное послание о том, как солдаты на поле боя относятся ко всем этими международным событиям, и украинские солдаты, которые сейчас воюют, умирают, гибнут и побеждают одновременно, говорят – нас не интересует, что происходит «там наверху», мы делаем свою работу. И, видимо, продолжат свою работу, даже со всеми подписанными соглашениями. Решающими во внешнеполитических решениях будут и действия самих украинцев», - указал эксперт. На вопрос ведущей, не остановит ли Украину тот факт, что США не будут поставлять оружие, а Европа не сможет им реально помочь и что все меньше и меньше украинцев останутся предоставленными сами себе, историк и политолог ответил:

«Это, конечно, очень большая опасность. И здесь есть противоречие, что жизнь каждого человека очень священна, и он думает о себе. В то же время украинцы сейчас производят «Патриот». В настоящее время они разрабатывают свое оружие. И мы видим, что с украинцами тоже не все так просто. Что произойдет после того, как, ну ладно, уйдут США? Останется Европа, но что бы ни решили сами украинцы, это действительно произойдет! Судьба этой войны сейчас в руках украинцев, а не Трампа», — подчеркнул политолог.

Как сообщалось, ранее глава МИД Латвии Байба Браже дала комментарий по поводу новости BBC о том, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не продемонстрирует «приверженность миру».

#война рф и украины #мнения
3
51

Комментарии (4)

  • A
    Anim
    4-го марта

    Никак до них не доходит, что всю историю всё в этом мире решают державы...

    9
    0
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го марта

    Товарищ Трамп сказал же,-" у Украины нет козырей". Что они там латвиешу политологас в уши вливают своим??? Все хорошо,все прекрасно. Трамп и Путин друзья....

    20
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    4-го марта

    По отожраному рылу видно, что диванный эксперт! А если диванный что-то пукнул - 100% надо "верить".

    51
    3
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    4-го марта

    Ну такой пожилой, профессор ещё, а такой тупой! Как это возможно? Эпидемия какая-то? Как этот чудак предлагает воевать без боеприпасов? Черенками от лопат?

    80
    2

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