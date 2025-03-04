В мае 2025 года поляки выберут нового президента, и список кандидатов – более чем за 100 дней до первого тура голосования – уже вызывает значительный интерес.

В президентской гонке участвуют как опытные политики, так и аутсайдеры из разных слоев общества, охватывающие политический спектр от левых до крайне правых. Из этого материала вы узнаете, кто баллотируется на высшую должность в Польше, и какие требования они должны выполнить, чтобы официально зарегистрировать свою кандидатуру.

Основные даты и требования к кандидатам Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая 2025 года, а потенциальный второй тур запланирован на 1 июня. Согласно календарю выборов, крайний срок регистрации избирательных комитетов в Национальной избирательной комиссии – 24 марта 2025 года.

Сначала кандидаты должны собрать 1 тыс. подписей для создания своего избирательного комитета, а затем – до 8 апреля 2025 года – необходимые 100 тыс. подписей в свою поддержку, чтобы официально зарегистрироваться.

Ниже приведен список кандидатов, которые публично заявили о своем намерении баллотироваться и в настоящее время собирают подписи для выполнения формальных требований. Имена представлены в алфавитном порядке.

Кандидаты на президентских выборах (по состоянию на 1 февраля) Магдалена Беят (43 года) – вице-спикер Сената (верхняя палата польского парламента), поддерживаемая партией «Новые левые». Имеет степень по социологии, окончила Мадридский университет Комплутенсе.

Гжегож Браун (58 лет) – политик от «Конфедерации польской короны», крайне правой партии, депутат Европейского парламента, режиссер и публицист. Известен своими противоречивыми действиями, такими как тушение меноры огнетушителем в Сейме. Окончил польскую филологию во Вроцлавском университете.

Катаржина Цихос (38 лет) – доктор права, независимый кандидат. Изучала право в Варшавском университете.

Шимон Холовня (48 лет) – лидер партии «Польша 2050», поддерживаемой «Польской крестьянской партией» (PSL). Имеет среднее образование. В настоящее время занимает пост спикера Сейма, ранее был публицистом издания Newsweek и ведущим польской версии популярного телешоу X Factor.

Марек Якубяк (65 лет) – кандидат от «Свободных республиканцев», предприниматель. Окончил Военную инженерную академию во Вроцлаве.

Веслав Левицкий (55 лет) – лидер партии «Нормальная страна», основанной в 2015 году после раскола с объединением «Республиканцы», занимает должность зампредседателя «Конгресса новых правых».

Мацей Мацяк (54 года) – лидер «Движения за процветание и мир», предприниматель. Имеет среднее образование.

Славомир Ментцен (38 лет) – кандидат от партии Конфедерация, предприниматель и политик. Имеет докторскую степень по экономике, окончил Университет Николая Коперника в Торуни.

Кароль Навроцкий (41 год) – глава Института национальной памяти, независимый кандидат, получивший поддержку партии «Право и справедливость» (PiS). Имеет докторскую степень по истории, закончил Гданьский университет.

Войцех Папис (55 лет) – независимый предприниматель в деревообрабатывающей и строительной промышленностях, член Мазовецкого сообщества местных самоуправлений.

Йоанна Сенишин (76 лет) – политик левого толка, ранее связанная с Союзом демократических левых сил (SLD), ныне независимый кандидат, профессор экономики, выпускница Гданьского университета.

Альдона Анна Скиргелло (47 лет) – кандидат от партии «Самооборона». Занимается разведением лошадей и специализируется на скачках. Закончила Кембриджский университет. Звезда реалити-шоу «Жены Подлясья» и автор книги «Альдона с Подлясья».

Кшиштоф Якуб Становский (42 года) – спортивный журналист и владелец популярного YouTube-канала Kanał Zero. Имеет среднее образование. Заявил, что не собирается становиться президентом, но хочет показать подноготную польской политики.

Петр Шумлевич (49 лет) – профсоюзный активист и публицист левого толка, один из основателей издания Krytyka Polityczna. Занимается защитой прав трудящихся и возглавляет профсоюз Zawodowa Alternatywa. Имеет степени по социологии и философии, окончил Варшавский университет.

Рафал Тшасковский (53 года) – мэр Варшавы, кандидат от «Гражданской коалиции». Имеет докторскую степень по гуманитарным наукам, изучал международные отношения и английскую филологию в Варшавском университете, а также в Колледже Европы в Натолине. Ранее занимал должности депутата Европарламента, министра администрации и цифровизации и заместителя госсекретаря в Министерстве иностранных дел.

Марек Вох (45 лет) – доктор права и чиновник местного самоуправления, глава Национальной федерации Bezpartyjni i Samorządowcy. Окончил Варшавский университет.

Адриан Зандберг (45 лет) – историк и программист, сопредседатель партии левого толка Razem. Имеет докторскую степень в области гуманитарных наук, окончил Варшавский университет.