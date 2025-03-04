Baltijas balss logotype

Туск: отчеты с границы подтверждают заявления об остановке помощи США для Украины 0

В мире
Дата публикации: 04.03.2025
BB.LV
Туск: отчеты с границы подтверждают заявления об остановке помощи США для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что информация с границы и хаба американской помощи в Ясенке подтверждает сообщения о приостановлении помощи США для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на открытии заседания польского правительства, передает RMF24.

В ночь на 4 марта стало известно, что США приостанавливают всю военную помощь Украине – в том числе и ту, которая только что была доставлена и хранится на складах в Польше.

"Ситуация серьезная, мне не надо никого убеждать, что она требует от правительства особой концентрации", – заявил Дональд Туск в начале заседания кабинета министров во вторник.

"Мы будем принимать решения, которые потребуют полной солидарности государства, ваших министерств. Наступают дни и недели, когда совершенно необходимо прекратить бесплодные дискуссии, споры о престиже, коалиционные разногласия", – обратился он к министрам, отметив, что правительство должно будет принимать решения "в каком-то экстраординарном режиме".

В то же время Туск подчеркнул, что нет "никаких оснований" считать заявления американской стороны "просто словами".

"Отчеты, которые поступают с границы, из нашего центра в Ясенке, подтверждают заявления американской стороны. Это, конечно, ставит Европу, Украину, Польшу в более сложную ситуацию, но мы должны справиться с этой ситуацией", – сказал премьер-министр.

Как сообщалось, решение Трампа заморозить помощь Украине якобы поддержали все его топ-советники, а сам Дональд Трамп решил сделать это после фразы президента Украины о том, что война может продолжаться еще долго.

#война рф и украины #польша #дональд трамп
15
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Ле Пен шокирована вынесенным ей приговором
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
Премьер Польши сделал предостережение Трампу
В ходе удара по гражданским объектам в Днепре погибло 4 человека. Иконка видео
Аналитики: перемирия в Украине не будет, РФ продолжает массированное наступление
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен
Сын Трампа прокомментировал приговор Ле Пен 1
Трамп и Стармер договорились давить на Путина
Трамп и Стармер договорились давить на Путина 1

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео