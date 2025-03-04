Зимняя спячка: почему домашние питомцы больше спят в холода

Четверолапые любимцы занимают особое место в нашей жизни, дарят нам радость и тепло. Мы внимательно наблюдаем за их поведением и замечаем даже малейшие изменения.

В холодную погоду владельцы домашних животных часто подмечают, что их пушистые друзья стали сонливыми. Действительно ли животные больше спят в холодное время года или может быть признаком сезонной депрессии, рассказало издание DailyPaws.

Сколько времени спят собаки и кошки

Средняя взрослая собака спит от 8 до 14 часов в сутки. Хотя людям нужно всего 7–9 часов сна, собаки в среднем спят 11 часов. Щенки и пожилые собаки могут спать даже 18–20 часов в день. Коты же известны своим продолжительным сном. Они проводят примерно 70% своей жизни во сне, что составляет около 18 часов в сутки. Это связано с их естественным поведением – кошки дремлют несколько раз в день, каждый сон длится от 15 до 100 мин.

В отличие от собак, обычно подстраивающихся под режим своих владельцев, коты — сумеречные существа. Они самые активные перед рассветом и закатом, это наследие их диких предков, которые охотились именно в это время.

Действительно ли животные больше спят зимой

Зимой собаки и кошки могут спать чуть больше. Это связано с тем, что в холодное время года животные стремятся найти уютное и теплое место для сна. Даже породы, приспособленные к морозам, как хаски или маламуты, все равно могут испытывать потребность в дополнительном отдыхе.

Для кошек смена сезонов тоже имеет значение. В природе в холодные месяцы их активность снижается, поскольку зимой меньше возможностей для охоты. Поэтому они инстинктивно пытаются сохранить энергию, что проявляется в более длительном сне.

Сезонная депрессия у животных

Оказывается, зимний период может влиять на настроение и активность животных, равно как и на людей. Уменьшение количества солнечного света, меньшая активность и более короткие прогулки могут вызвать апатию у собак и кошек. Особенно это заметно у тех, кто привык много времени проводить на улице.

Рекомендуется обратить внимание на изменения в поведении питомцев. Если животное стало менее активным, отказывается играть или проявляет небывалое безразличие к окружающей среде, следует пересмотреть его распорядок дня.

Когда стоит волноваться

Если ваш питомец спит больше, чем обычно, это не всегда повод для паники. Однако, если он постоянно выглядит безжизненно, теряет аппетит или не реагирует на любимые игрушки, стоит обратиться к ветеринару.

Неожиданные изменения во сне могут свидетельствовать о серьезных заболеваниях, таких как диабет, проблемы с сердцем или артрит. У кошек чрезмерная сонливость может являться признаком гипотиреоза, тогда как гипертиреоз, напротив, делает их слишком возбужденными.

Если ваш любимец спит больше зимой, но просыпается энергичным и бодрым, беспокоиться не стоит. Однако если он вял даже после отдыха, не реагирует на еду или игры – это сигнал обратиться к ветеринару.

Итак, дайте своим пушистым друзьям возможность насладиться уютными зимними днями. А возможно, и вам стоит последовать примеру – завернуться в плед, выпить чашку чая и вздремнуть рядом с мурлыкающим любимцем.

Источник: tsn