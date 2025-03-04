Важно! PTAC обращается к людям, которые в последние три года брали кредиты в трех финансовых учреждениях

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) установил, что AS «4finance» на протяжении длительного периода времени проводила ненадлежащую оценку платежеспособности потребителей - не получала данные обо всех имеющихся задолженностях потребителей, поскольку данные были получены только из одного бюро кредитных историй, а не из всех.
Потребитель имеет возможность добиться существенного снижения выплат по кредиту, если AS «4finance» не провела адекватную оценку платежеспособности перед выдачей кредита. Чтобы обеспечить это, потребителю необходимо предпринять следующие шаги.
Потребитель должен выяснить:
- провел ли кредитор AS «4finance» достаточную оценку платежеспособности;
- может ли потребитель потребовать перерасчет и получить возможность заплатить меньше?
Пример: если потребитель взял кредит в размере 3000 евро сроком на 36 месяцев с процентной ставкой по кредиту 37%, и за весь срок необходимо выплатить в общей сложности 5008,51 евро, то, если кредитор не оценил платежеспособность заемщика надлежащим образом, можно добиться того, чтобы кредит выплачивался под 6% годовых (установленные законом проценты), и, таким образом, в общей сложности необходимо выплатить 3285,57 евро. Таким образом, вам придется заплатить на 1722,94 евро меньше.
Обратите внимание!
- кредитор мог также использовать другой метод оценки при оценке платежеспособности;
- эту процедуру можно использовать и в том случае, если у потребителя имеется кредит от другого кредитора и есть подозрение, что его платежеспособность не была оценена должным образом;
- иск о ненадлежащей оценке платежеспособности может быть предъявлен к кредитору только в случае, если с даты заключения кредитного договора или даты существенного увеличения общей суммы кредита не прошло 3 лет;
- если платежеспособность потребителя не была оценена должным образом, кредитор не имеет права применять санкции за просрочку платежа (проценты за просрочку платежа или договорную неустойку).
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