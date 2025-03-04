Фон дер Ляйен представила амбициозный оборонный план Европы на 800 млрд евро

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник об инициативе, согласно которой ЕС в ближайшие годы направит на оборону до 800 миллиардов евро.

"План перевооружения ЕС может мобилизовать около 800 млрд евро для расходов на оборону для безопасной и устойчивой Европы", - сказала Фон дер Ляйен во вторник в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии объявила, что Евросоюз предложит активировать положение, позволяющее странам использовать свои национальные бюджеты для расходования дополнительных 650 миллиардов евро на оборону в течение четырех лет без бюджетных санкций.

"При увеличении расходов на оборону на 1,5% ВВП это может создать финансовое пространство около 650 миллиардов евро за четыре года", - отметила глава Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Также Евросоюз поможет привлечь частное финансирование, например через Европейский банк реконструкции и развития.