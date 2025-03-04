Шестимесячный Euribor снизился еще больше

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в странах Балтии, 3 марта опустилась до 2,331%.

Это самый низкий показатель с 21 ноября 2022 года.

По свежей оценке банковских аналитиков, в этом году Euribor сроком на полгода опустится до 2%.

На пике, достигнутом в середине октября 2023 года, уровень процентной ставки превышал 4%. Максимальное значение ставки Euribor в истории было зафиксировано зимой 2008 года - почти 5,5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных жилищных кредитов.