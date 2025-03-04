Президент США Дональд Трамп распорядился приостановить оказание военной помощи Украине, пока руководство страны не продемонстрирует «приверженность миру». Это произошло через несколько дней после перепалки Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома, пишет ВВС .

«Президент ясно дал понять, что он нацелен на мир. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению проблемы», — заявил официальный представитель Белого дома, которого цитируют мировые информагентства и американские СМИ.

Сам Трамп это решение пока не комментировал, официальной информации из Белого дома также не поступало.

Отвечая в понедельник на вопрос, не собирается ли он приостановить военную помощь Украине, Трамп сказал: «Посмотрим, что будет дальше».

По сообщениям Bloomberg и Fox News, пауза продлится до тех пор, пока Трамп не убедится, что руководство Украины демонстрирует стремление к миру.

«США приостанавливают всю текущую военную помощь Украине до тех пор, пока Трамп не убедится, что лидеры страны продемонстрируют добросовестную приверженность миру», — цитирует Bloomberg представителя Белого дома.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», — сообщает, в свою очередь, Fox News со ссылкой на представителя администрации.

По данным Bloomberg, решение коснется всего американского военного оборудования, не доставленного в Украину, включая оружие, находящееся в пути или ожидающее транзита через Польшу.

Пока непонятно, как именно отразится решение Трампа на поставках вооружений Киеву, и скольких единиц оно коснется.

CNN сообщает со ссылкой на американских официальных лиц, что в Белом доме добиваются от президента Украины Владимира Зеленского неких действий, возможно, публичных извинений, прежде чем двигаться дальше в соглашении о добыче полезных ископаемых или обсуждении помощи.

По данным одного из собеседников телекомпании, решение о приостановке военной помощи было принято поздно вечером в понедельник и является «стратегией давления на Украину».

Бывший сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома в администрации Барака Обамы Чарльз Купчан сказал Би-би-си: «То, что мы здесь видим, — это дерзкая дипломатия принуждения и выкручивания рук».

«По сути, Трамп говорит украинцам: если вы хотите американское оружие и поддержку США, вам пора сесть за стол переговоров с Россией», — сказал он.

Зеленский уже говорил, что не намерен извиняться перед Трампом за произошедшее в Овальном кабинете в пятницу, но готов продолжать строить отношения с США. Он также неоднократно повторял, что украинские власти привержены миру и стремятся как можно скорее завершить войну.

«Очень важно, чтобы мы попытались сделать нашу дипломатию действительно содержательной, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Нам нужен настоящий мир, и украинцы хотят его больше всего, потому что война разрушает наши города и поселки. Мы теряем наших людей. Нам нужно остановить войну и гарантировать безопасность», — заявил Зеленский в понедельник, выразив надежду на поддержку со стороны США.

Ранее Дональд Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что мирное соглашение с Россией еще «очень далеко». «Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет этого долго терпеть», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Он также сказал, что во вторник представит обновленную информацию о сделке по минеральным ресурсам с Киевом. Владимир Зеленский в воскресенье говорил, что Украина по-прежнему готова подписать документ.

В понедельник вечером издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, что администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и рассматривает возможность заморозки поставок из американских запасов, что поставит под угрозу способность Киева противостоять российским войскам.

Финансирование новых поставок было фактически прекращено в последние недели на фоне заморозки Белым домом иностранной помощи, пишет издание, в то время как шаги по потенциальному закрытию главного канала поставок вооружений в Украину были предприняты через несколько дней после перепалки между Трампом и Зеленским.

Госсекретарь Марко Рубио ранее подписал приказ, который исключает поставки в Украину из запрета на иностранную помощь, но высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Питер Марокко не отправил необходимое письмо в Пентагон, чтобы разрешить поступление помощи в Киев, говорят собеседники WSJ.

По словам американских чиновников, без новых военных поставок у Украины, скорее всего, хватит оружия до середины года, чтобы продолжать воевать с Россией в нынешнем темпе. Отчасти это заслуга администрации Джо Байдена, которая резко увеличила поставки вооружений Киеву перед возвращением Трампа в Белый дом, отмечает WSJ.

Как пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, пройдет некоторое время, прежде чем последствия приостановки военной помощи станут ощутимы на поле боя, но по мере истощения запасов эффект будет серьезным.

«Существует пробел в потенциале, который Европа не сможет заполнить в одиночку», — сказал он.