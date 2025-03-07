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Дональд Трамп пригрозил России «масштабными» санкциями 0

В мире
Дата публикации: 07.03.2025
BB.LV
Дональд Трамп пригрозил России «масштабными» санкциями
ФОТО: Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил России «масштабными» санкциями в случае нежелания Москвы прекращать боевые действия в Украине и вести переговоры с Киевом, пишет "Медуза".

"Основываясь на том, что Россия прямо сейчас сминает Украину на поле боя, я серьезно рассматриваю масштабные банковские санкции, а также пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение", - сообщил президент США.

Трамп призвал Москву и Киев садиться за стол переговоров «прямо сейчас, пока не стало слишком поздно».

Сразу после заявлений Трампа индекс Мосбиржи упал почти на 1,5%.

По данным источника Axios в Белом доме, в последние дни «ярость Трампа усиливается» из-за поведения России и ударов по Украине в то время, когда он настаивает на прекращении огня.

Накануне санкциями Москве пригрозил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, ограничения «будут использоваться явно и агрессивно для немедленного максимального эффекта».

В команде Трампа ранее неоднократно заявляли, что будут принуждать Москву к подписанию мирного соглашения с помощью потенциальных новых санкций. При этом 5 марта Трамп заявлял, что получил от Москвы «мощные сигналы о готовности к миру».

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