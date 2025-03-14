Евросоюз захотел лишить Венгрию права голоса

В Европейском союзе вновь рассматривают озможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции страны по антироссийским решениям. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным газеты, к Будапешту хотят применить статью 7 Договора ЕС, что станет крайней мерой по лишению государства-члена голоса. Но, как пишет FT, в Брюсселе осознают «политические проблемы и последствия такого шага».

В издании обратили внимание, что вероятность лишения Венгрии голоса возрастет в случае отказа руспублики поддерживать продление срока действия экономических санкций против России.

Ранее стало известно, что власти Венгрии грозят заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян (для него необходимо единогласное решение всех стран сообщества) в случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Отмечается, что срок действия ограничений истекает 15 марта, а постпреды стран ЕС продолжают обсуждения после нескольких неудачных попыток договориться.