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FT: в ЕС лопается терпение из-за Венгрии, ее хотят лишить права голоса 1

В мире
Дата публикации: 14.03.2025
BB.LV
FT: в ЕС лопается терпение из-за Венгрии, ее хотят лишить права голоса
ФОТО: twitter

Решительное нежелание Будапешта продлить ряд санкций ЕС против России в последние дни привело к активизации обсуждений среди государств-членов потребности того, чтобы лишить Венгрию права голоса при принятии ключевых решений в Евросоюзе.

Об этом говорится в материале Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Согласно публикации, накануне послы ЕС целый день спорили с послом Венгрии в Брюсселе, который требовал вычеркнуть из санкционного списка российского олигарха Михаила Фридмана и еще семерых человек. В противном случае Будапешт угрожал отказаться поддержать продление части антироссийских санкций еще на полгода.

Столкнувшись с возможностью того, что около двух тысяч подсанкционных лиц, в том числе Владимир Путин, могут быть освобождены от санкций из-за венгерского вето, 26 послов согласились исключить трех человек из списка. Об исключении еще одной фамилии договорились неделей ранее.

В конце концов, по данным источников, санкции было решено продлить на шесть месяцев.

Но последняя попытка Венгрии шантажировать остальные страны, чтобы получить преимущества для Кремля, довела терпение других столиц до предела.

"Многие чиновники снова открыто обсуждают возможность применения против Венгрии процедуры, предусмотренной статьей 7 – ядерного варианта лишения страны-члена права голоса, – но при этом полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага", – говорится в публикации.

Между тем, если Венгрия повторит свой шантаж в июле, когда будут принимать решение о продлении экономических санкций против России, включая замораживание государственных росактивов в Европе, решимость государств ЕС принять меры против Будапешта может достичь апогея.

#евросоюз # венгрия
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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    14-го марта

    Изменить основные законы ЕС для продвижения идеи войны, это же так демократично!

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