Трамп поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что 13 марта поговорил с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России», — заявил Трамп.

Трамп рассказал о просьбе пощадить окруженных Российской армией военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Тысячи украинских бойцов находятся в очень плохом и уязвимом положении в полном окружении российских военных», — написал политик.

Трамп обратил внимание, что обратился к президенту России с «настоятельной просьбой пощадить их жизни». «Это будет ужасная резня, такой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!!» — заключил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин во время встречи выслушал спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию для президента США.