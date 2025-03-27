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Болсонару предстанет перед судом за попытку переворота 0

В мире
Дата публикации: 27.03.2025
BB.LV
Болсонару предстанет перед судом за попытку переворота

Верховный суд Бразилии в среду постановил, что бывший президент страны Жаир Болсонару должен предстать перед судом за попытку государственного переворота — это дело может разрушить его надежды на возвращение к власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Это будет первый судебный процесс в Бразилии против бывшего главы государства, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, со времён восстановления демократии в 1985 году после двух десятилетий военной диктатуры.

Коллегия из пяти судей Верховного суда единогласно признала, что существует достаточно доказательств для начала судебного разбирательства против Болсонару.

70-летнего Болсонару не было в зале суда во время объявления решения, но в комментарии журналистам он назвал обвинения необоснованными.

"Похоже, у них что-то личное против меня", — сказал Болсонару.

Бывшему капитану армии Болсонару, который надеялся баллотироваться на президентских выборах в следующем году, в случае признания вины может грозить более 40 лет лишения свободы и запрет на политическую деятельность.

Болсонару, занимавший пост президента с 2019 по 2022 год, обвиняется в руководстве "преступной организацией", которая якобы планировала удержать его у власти независимо от исхода выборов 2022 года.

На этих выборах Болсонару с небольшим отрывом проиграл своему левому сопернику Луису Инасиу Луле да Силве.

По словам следователей, после поражения Болсонару, пока он ещё находился у власти, заговорщики планировали объявить чрезвычайное положение, чтобы провести новые выборы.

В ходе расследования также был выявлен план, якобы с "согласия" Болсонару, убить Лулу, вице-президента Жералду Алкмина и судью Верховного суда Александри де Мораиша, который назвал Болсонару "диктатором".

Политические аналитики считают маловероятным, что Болсонару будет помещён в предварительное заключение. Скорее всего, его будут судить в статусе свободного человека, чтобы не создавать впечатления вмешательства в выборы.

Болсонару станет вторым бывшим президентом, который за последние 10 лет предстанет перед судом по уголовному делу.

В июле 2017 года бывший президент Лула был признан виновным в коррупции. Он провёл в тюрьме полтора года, однако Верховный суд впоследствии отменил обвинительный приговор.

Болсонару обвиняется в "попытке государственного переворота", "попытке насильственного свержения демократического правопорядка", руководстве "вооружённой преступной организацией", а также в других преступлениях.

Сторона обвинения считает, что заговор провалился из-за отсутствия поддержки со стороны командования армии.

Вместе с Болсонару перед судом предстанут ещё семь соучастников, в том числе бывшие министры и экс-командующий военно-морскими силами.

Болсонару отрицает обвинения и называет себя жертвой политического заговора, целью которого является помешать его возвращению к власти.

#бразилия
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