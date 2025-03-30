Европа нашла альтернативу размещению крупных группировок войск на Украине

WP: в Европе больше рассматривают размещение на Украине морских и воздушных сил.

В Европе стали больше рассматривать размещение на Украине морских и воздушных сил. Это связано с ограничениями развертывания крупных войск на территории страны, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на двух дипломатов.

«Фокус внимания европейцев сместился на воздушную и морскую мощь, поскольку командующие армиями указывают на ограничения, связанные с размещением большого количества войск, а другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной или в Черном море», — говорится в публикации.

По данным издания, европейские страны планируют в ближайшие недели отправить на Украину группу военных для определения необходимого количества военнослужащих для так называемых «сил обеспечения безопасности». Группа также должна будет определить места для их возможного размещения.