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Разрушен миф о превосходстве моногамных отношений 0

Lifenews
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
Разрушен миф о превосходстве моногамных отношений
ФОТО: Freepik

JSR: моногамные и полигамные отношения одинаково удовлетворяют людей.

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Journal of Sex Research, не существует значительной разницы в уровне удовлетворенности отношениями между моногамными и немоногамными людьми. Анализ 35 исследований, включавших более 24 000 участников по всему миру, показал, что оба типа отношений обеспечивают схожие уровни удовлетворенности, как в отношениях, так и в сексуальной жизни.

Результаты работы ставят под сомнение устоявшиеся представления о том, что моногамные отношения предоставляют больше интимности, доверия и удовлетворенности. В то время как моногамия традиционно рассматривается как более стабильная форма отношений, многие, по-прежнему склонные к альтернативным моделям, находят схожие уровни удовлетворенности и в полиамории, открытых отношениях и других формах немоногамии.

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